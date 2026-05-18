La Aemet activa el aviso rojo en el litoral sur de Girona por chubascos de intensidad torrencial

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo en el litoral sur de la provincia de Girona por tormentas estáticas que están dejando lluvias muy intensas. En una hora se han acumulado más de 90 litros por metro cuadrado.

El aviso permanecerá en vigor hasta las 17:59, señala el organismo, que pide extremar las precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Antes, Protección Civil activó ya el plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña, Inuncat, por la previsión de lluvias intensas por la tarde en la provincia de Girona y con menor probabilidad en el litoral y prelitoral central.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, se puede superar el umbral de los 20 litros por metro cuadrado a partir del mediodía y, sobre todo, por la tarde. Las comarcas con mayor probabilidad de alcanzar esos registros son las de Alt Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany y Gironès y está previsto que las lluvias vayan acompañadas de tormenta.

01.15 min Transcripción completa Silvia, las temperaturas esta semana van a ir subiendo y hoy, de hecho, ya lo vamos a notar. Sí, hoy empiezan ya a remontar y es que esta semana va a ser de verano. Vamos a empezar viendo cómo están las cosas ahora mismo. Ayer los chubascos y las tormentas se repartieron por multitud de puntos de la península. Ahora mismo quedan algunos restos de inestabilidad en Cataluña que como mucho nos dejan cerca de unos 10 litros por metro cuadrado. Ahí el tiempo va a seguir complejo todavía a lo largo del día con chubascos, con tormentas que se van a concentrar al norte de la comunidad catalana, también hacia el este y por este motivo tendremos esos avisos amarillos activos durante todo el día o gran parte del día por intensidades de más de 20-30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Chubascos, tormentas interior del Castellón también temperaturas en ascenso dejándonos valores de 29 grados en Murcia o 28 en Sevilla en otros puntos del norte rondarán los 20 grados y las temperaturas atención, porque a lo largo de la semana van a ir subiendo cada vez más. De hecho, ojo porque el jueves estaremos hablando de más de 35 grados en el suroeste peninsular. Días que van a ser muy tranquilos mañana algún chubasco por el norte y esto de cara al miércoles. Lluvias localmente fuertes en el nordeste de Cataluña

Protección Civil ha pedido prudencia en la movilidad y en las actividades al aire libre, especialmente en las zonas en las que se puedan producir acumulaciones rápidas de agua o crecidas de rieras y torrentes.