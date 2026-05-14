El tiempo en España, domingo 17 de mayo: tormentas en las sierras del centro, este y sur peninsular y Cataluña

Vuelve a aumentar la inestabilidad justo para terminar la semana. En la mañana del domingo ya tendremos algunas precipitaciones en el extremo norte de la península, pero será por la tarde cuando se activen los chubascos tormentosos en muchas zonas, en el entorno del Sistema Central, en la Ibérica más oriental, hacia el Pirineo, por las béticas y en puntos también de la meseta sur.

Aparecerán con mucha fuerza las tormentas hacia el interior de la región de Murcia y también de la Comunidad Valenciana.

Todo esto con temperaturas que tienden a recuperarse. Aún así, tendremos ambiente frío en ciudades como Soria, con 4° a primera hora de la mañana. En Oviedo no pasarán de los 16 y sin embargo, en el sur podríamos rondar los 28°.

De madrugada, el paso de un frente debilitado hará que predominen los cielos nubosos y se den precipitaciones, en general débiles, en el Cantábrico, los Pirineos y el sistema Ibérico.

Por la tarde, se desarrollará abundante nubosidad de evolución diurna en la península con chubascos dispersos en la mitad oriental y montañas de la occidental. Irán acompañados de tormenta y serán localmente fuertes en el nordeste de Cataluña, las sierras del centro, este y sur peninsular.

En el resto del territorio, los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Podrá nevar de forma débil en los Pirineos con una cota en ascenso de 1500-1700 metros a los 1800-2000 metros.

En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.