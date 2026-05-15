Mourinho niega conversaciones con el Real Madrid mientras se da tiempo para estudiar la oferta de renovación del Benfica

El entrenador del Benfica, José Mourinho, ha desvelado que el miércoles le llegó la oferta de renovación del club portugués, pero que no quiere verla "hasta el domingo", cuando el equipo disputa el último partido de la liga portuguesa ante el Estoril, y ha asegurado que "no" ha tenido "ningún contacto con el Real Madrid, ni con el presidente ni con ninguna persona importante de su estructura".

"Mi agente se reunió con el Sport Lisboa e Benfica y me dijo: "Tengo una oferta oficial que te voy a enviar". Le dije: "No la quiero, envíamela el domingo". El domingo empezaré a pensarlo. En cuanto al Real Madrid, nunca me dijo: "Tengo una oferta que quiero mostrarte". Yo diría exactamente lo mismo: "Envíamela el domingo y el domingo empezaré a pensarlo"", señaló en rueda de prensa.

Además, explicó que habla "prácticamente todos los días" con el presidente del club portugués, Rui Costa. "El miércoles mi agente recibió la oferta oficial por escrito del Benfica que querían enviarme, y dije: "No. No la quiero. No quiero nada ahora mismo. El domingo, sí". Y no he tenido ningún contacto con el Real Madrid, ni con el presidente ni con ninguna persona importante de su estructura. No he tenido nada", indicó.