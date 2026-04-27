Jódar resiste en Madrid tras las bajas de Davidovich y Mérida

El Mutua Madrid Open se ha quedado sin buena parte de la representación española en el cuadro masculino. Alejandro Davidovich y Dani Mérida han sido eliminados este lunes, dejando a Rafa Jódar como el único tenista nacional que sigue adelante en la competición.

Davidovich cae por segundo año consecutivo en tercera ronda Davidovich se topó con un Casper Ruud muy sólido que apenas dio opciones. El noruego, vigente campeón, dominó desde el inicio y aprovechó los errores del malagueño, que reaparecía en tierra batida tras varias semanas sin competir. La falta de ritmo y demasiados errores no forzados facilitaron finalmente el triunfo de su rival por un claro 6-3 y 6-1. Pese a la derrota, las sensaciones físicas fueron positivas para el español, que ahora tendrá margen para preparar lo que viene en la gira. ““