Jódar resiste en Madrid tras las bajas de Davidovich y Mérida
- Davidovich cae con claridad ante Ruud (6-3, 6-1) en tercera ronda
- Mérida no puede con Tsitsipas, que impone su experiencia en dos sets (6-4, 6-2)
El Mutua Madrid Open se ha quedado sin buena parte de la representación española en el cuadro masculino. Alejandro Davidovich y Dani Mérida han sido eliminados este lunes, dejando a Rafa Jódar como el único tenista nacional que sigue adelante en la competición.
Davidovich cae por segundo año consecutivo en tercera ronda
Davidovich se topó con un Casper Ruud muy sólido que apenas dio opciones. El noruego, vigente campeón, dominó desde el inicio y aprovechó los errores del malagueño, que reaparecía en tierra batida tras varias semanas sin competir. La falta de ritmo y demasiados errores no forzados facilitaron finalmente el triunfo de su rival por un claro 6-3 y 6-1.
Pese a la derrota, las sensaciones físicas fueron positivas para el español, que ahora tendrá margen para preparar lo que viene en la gira.
Tsitsipas frena la irrupción de Mérida
Tampoco logró avanzar Dani Mérida, una de las revelaciones del torneo. El madrileño plantó cara a Stefanos Tsitsipas desde el inicio, generando opciones al resto que quedaron sin resolver. El griego, más eficaz en los momentos clave, se hizo con la ventaja tras un ‘break’ decisivo en el tramo final del primer set.
Pese al golpe, Mérida no perdió la cara al partido, pero el arranque del segundo set terminó de inclinar la balanza para el griego, que encadenó varios juegos consecutivos moviéndose con mayor soltura. Una situación que obligó al español a continuar prácticamente a remolque el resto del partido, viendo cómo su rival elevaba el nivel para cerrar el encuentro en dos mangas (6-4, 6-2).
Con estas derrotas, el torneo pierde a dos de los representantes españoles más destacados y centra ahora la atención en Rafa Jódar, que queda como la única baza española en el cuadro individual del torneo.