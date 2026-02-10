El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa está bajo arresto domiciliario, según confirma su hijo

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, que fue arrestado el domingo pasado apenas unas horas después de haber sido liberado tras más de ocho meses de prisión, se encuentra en prisión domiciliaria en una casa de su hijo en la ciudad de Maracaibo.

"Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto", ha expresado Ramón Guanipa en su cuenta de X.

En el mensaje, el hijo del político aprovecha para "agradecer", en nombre de su familia, al Gobierno de los Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio "por su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

"Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", ha remarcado.

¿Dónde está Juan Pablo Guanipa? Esta era la pregunta que multitud de venezolanos se venían haciendo hasta hoy. La desaparición del opositor, uno de los más destacados que aún permanecen en el país, se remonta al domingo por la noche. Solo unas horas después de ser liberado tras más de ocho meses de prisión, su hijo Ramón alzaba la voz: "Quiero alertar al mundo entero de que mi papá ha sido nuevamente secuestrado". Y revelaba que había sido "emboscado" por un grupo de funcionarios "fuertemente armados".

El 8 de febrero fue un día clave en el país caribeño. Solo en esa jornada, el régimen chavista -en la práctica tutelado por Estados Unidos desde el ataque militar que Washington lanzó el 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro- excarceló a 35 presos políticos como parte del proceso de liberaciones que el propio Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció justo un mes antes como un "gesto" para avanzar en la "búsqueda de la paz". Todo, en la antesala de un proyecto de ley de amnistía a reclusos por causas políticas desde 1999 que el Ejecutivo prevé aprobar esta misma semana.

Nada más poner un pie en la calle, Guanipa, de 61 años, líder del partido Primero Justicia, exconcejal de su Maracaibo natal y exdiputado, decidió acompañar la vigilia de familiares que se concentran a las puertas de la prisión del Helicoide de Caracas, símbolo de la represión política, y lanzó un mensaje: “Nuestra responsabilidad es luchar porque la libertad sea para todos”.

El político salió con un papel en la mano: su "boleta de excarcelación", firmada por un juez y en la que se establecían como únicas medidas cautelares la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer ante el tribunal cada 30 días.

"Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE. Libertad para TODOS los presos políticos!!", escribió en redes la opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela y de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la alianza a la que también pertenece Guanipa.

Guanipa había sido detenido en mayo de 2025 acusado de un plan para, según el Gobierno venezolano, boicotear las elecciones regionales y parlamentarias y llevar a cabo actos terroristas.

Al chavismo "le toca ser minoría" En medio de la generalizada emoción por los reencuentros de los liberados con sus seres queridos, el también abogado no dudó en opinar sobre el régimen al salir de la cárcel : "Ellos están hablando de reconciliación. Yo creo en la reconciliación, pero entendiendo que les toca ser minoría y tienen que aceptar que hay un pueblo que tomó una decisión que debe ser respetada. Reconciliación pero con la verdad por delante", afirmó en referencia a los comicios de 2024, en los que, pese a las acusaciones de fraude, Maduro se proclamó vencedor ante la opción de Machado y Edmundo González, considerado ganador por la oposición. "El solo hecho de tener una hora preso sin haber cometido ningún delito es una profunda injusticia. Estas cosas no pueden volver a pasar en nuestro país. Aquí hay un grupo de gente que está en el poder que abusó de una manera grosera del poder. Es fundamental que reconozcan los errores que han cometido y den libertad a todos los presos políticos", aseveró Guanipa. Posteriormente, encabezó una caravana de vehículos que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares y, poco después, saltó la alarma. Al filo de la medianoche y estando en una de esas actividades, fue interceptado, según su hijo, por "aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación". A la mañana siguiente, el Ministerio Público informó de que Guanipa había incumplido las condiciones impuestas al momento de su excarcelación y que pasaría a un régimen de "detención domiciliaria". Sin embargo, y según su familia, que ha exigido una prueba de vida, hasta el momento no hay información sobre su paradero ni su estado. "Exigimos su liberación inmediata", exigió Machado, que está fuera del país desde diciembre, cuando ya llevaba meses en la clandestinidad y pudo escapar, con ayuda de EE.UU, para recoger el Nobel en Noruega. 01.22 min Los familiares de presos celebran la amnistía general anunciada en Venezuela a la espera de que se concrete