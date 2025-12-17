Doble cita amb la Copa de la Reina, en català, a La 2Cat
- Segueix en directe i en català els duels de vuitens de final entre Espanyol - Real Madrid i Alavés - Barça
- El periodista José María Rubí i les exjugadores Marta Corredera i Olga García, al capdavant de les retransmissions
- Dissabte 20 i diumenge 21 de desembre, a les 19h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat continua apostant pel futbol femení i oferirà en directe i en català dos dels grans duels de vuitens de final de la Copa de la Reina, que prometen emoció i intensitat. RCD Espanyol - Real Madrid i Deportivo Alavés – FC Barcelona, es veuran les cares aquest pròxim cap de setmana en partits únics que decidiran qui continua el camí en aquesta competició.
El partit entre l'Espanyol i el Real Madrid es disputarà el dissabte 20 de desembre a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Les blanc-i-blaves buscaran donar la sorpresa davant un dels clubs favorits a guanyar el títol. Per la seva part, el conjunt madrileny arriba a l'eliminatòria amb l'objectiu de continuar avançant en una competició que sempre ofereix partits intensos i oberts.
D'altra banda, el duel entre l'Alavés i el Barça tindrà lloc el diumenge 21 de desembre. Les blaugranes, vigents campiones i referents del futbol femení estatal i europeu, hauran de viatjar a Vitòria per enfrontar-se a un Alavés que vol aprofitar el factor camp per plantar cara a un rival de màxim nivell.
Les retransmissions es podran seguir a partir de les 19h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya. El partit de l'Espanyol–Real Madrid comptarà amb la narració en català a càrrec del periodista de RTVE José María Rubí i els comentaris tècnics de l'exjugadora Marta Corredera; i en el duel entre l'Alavés i el Barça, serà l'exjugadora Olga García qui acompanyi Rubí.
Amb aquesta cobertura, La 2Cat reforça el seu compromís amb l'esport femení i amb la difusió de l'esport en català, acostant als espectadors i espectadores una competició històrica que cada temporada guanya en emoció i seguiment.