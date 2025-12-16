'Mamarazzis Pop&Cor' acomiada l'any amb un programa ple de crònica social
- Punta Cana com a nou paradís dels famosos, successos que sacsegen la crònica rosa, la reialesa en mode Nadal i un avançament del Benidorm Fest 2026
- Dimecres, 17 de desembre, a les 22:05h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Prepareu les crispetes, perquè els dimecres a la nit teniu una cita amb 'Mamarazzis Pop&Cor' a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
'Mamarazzis Pop&Cor', l'espai conduït per Laura Fa i Lorena Vázquez, acomiada l'any amb un programa amb toc nadalenc carregat de contingut del cor i diversió. Els famosos que inverteixen en destinacions caribenyes, la crònica de successos que ha sacsejat l'actualitat i un avançament del Benidorm Fest 2026. A més, la secció 'Reinarazzis' i la col·laboradora habitual Alejandra Castelló.
Per començar, el programa posa el focus en Punta Cana, un paradís caribeny que s’ha convertit en un pol d’atracció immobiliària per a molts vips. Què té aquesta destinació perquè cada vegada més famosos com Iker Casillas hi inverteixin? Laura Fa i Lorena Vázquez analitzen els motius, els preus i els noms propis que ja hi han apostat. I, a més, Mossèn Miranda surt de ruta per les cases dels famosos a Barcelona.
A continuació, les 'Mamarazzis' entren de ple en la crònica rosa i de successos repassant dos casos que han estat notícia aquesta setmana: l'operació Titella, en què està relacionat el productor José Luis Moreno, i el cas Andic. I també comentaran la polèmica que envolta la mort del productor nord-americà Rob Reiner. Per fer-ho, compten amb la periodista Marta Català.
A la secció 'Reinarazzis', es viatjarà fins a les cases reials europees per descobrir com es preparen per a les festes nadalenques i es repassaran algunes de les postals més curioses, sorprenents i comentades d'enguany.
En aquesta nova entrega, les xarxes tornaran a ser protagonistes de la mà d’Alejandra Castelló, que analitzarà totes les polèmiques que encara arrosseguen els Premis Ídolo, amb nous detalls i reaccions. També ens explicarà quins dos famosos han trobat el seu doble a les xarxes socials.
A més, el programa s'avança al Benidorm Fest 2026, donant a conèixer els seus participants de la mà de Nando Escribano, que té les primeres informacions d’un certamen que ja escalfa motors. I per tancar l’any, es repassaran les campanades més sonades que ha deixat la premsa del cor aquest 2025.