Carme Ruscalleda, a 'Punts de vista'
- Ruscalleda és la xef amb més estrelles Michelin d’Espanya i una de les màximes representants de la cuina catalana
- Dissabte 18 d’octubre, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Núria Ramírez.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, entrevista aquesta setmana a la xef Carme Ruscalleda. També comptarà amb la 'Tertúlia' d’actualitat cultural, a càrrec de Yolanda Sey i Anna Aumatell. I per acabar, les seccions dels col·laboradors Víctor Clares i Rita Roig.
Aquest dissabte, Tània Sarrias entrevista Carme Ruscalleda, una prestigiosa xef reconeguda per la seva àmplia trajectòria en la gastronomia catalana. Ha aconseguit acostar la cuina de proximitat a altres racons del món com el Japó on, el 2004, fins i tot va arribar a obrir un restaurant. Ha acumulat set estrelles Michelin i el 2004 va rebre la Creu de Sant Jordi. Enguany Ruscalleda serà la padrina del Vi Novell, el primer vi de l’anyada, caracteritzat per ser elaborat ràpidament i sense repòs. La xef catalana ho veu com una oportunitat per donar visibilitat a les particularitats del sector vinícola català, que es troba en plena expansió.
Un programa molt lligat a l’actualitat amb les seves tertulianes, les actrius Yolanda Sey i Anna Aumatell. Aquesta setmana parlaran de l’auge dels true crime al teatre, amb especial incís en la polèmica estrena del musical ‘Em dic Helena Jubany’. També es comentarà la darrera pel·lícula del
director Albert Serra, “Tauromàquia” i repassarà el llegat de Diane Keaton després de la seva mort.
Finalment, no podia faltar a la cita l’expert en música, Víctor Clares, amb les darreres novetats més destacades del sector i la periodista Rita Roig que, com cada setmana, porta aquells plans culturals que no ens podem perdre.