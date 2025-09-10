Triquell estrena la setena temporada de 'Punts de vista'
- Entre les novetats: una tertúlia cultural d'actualitat i noves seccions amb la cuinera Maria Nicolau, les periodistes Rita Roig i Isabel Ojeda
- Diumenge 14 de juny, a les 14:20h, a La 2 de RTVE Catalunya i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Núria Ramírez.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, comença diumenge la seva setena temporada i ho fa amb canvis i novetats. S'estrena la 'Tertúlia' d'actualitat cultural i hi arriben noves seccions, a més de comptar amb els col·laboradors habituals. Aquest dissabte el convidat és el músic Triquell, que presenta el seu segon disc.
Arrenca la nova temporada amb la principal novetat de la 'Tertúlia' d'actualitat cultural, on cada setmana hi participaran diversos col·laboradors com l'actriu i cantant Yolanda Sey, l'artista i creadora de contingut Anna Aumatell, la periodista i humorista Ana Polo, les periodistes Carme Canet, Clàudia Rius i Marta Vilageliu, el periodista Santi Fondevila i les periodistes de Ràdio 4 Agnès Batlle i Natàlia Sánchez.
Una altra novetat és l'estrena de noves seccions. Arriba 'Imperdibles', de la mà de la periodista Rita Roig, amb les cites culturals imprescindibles de la setmana; 'Pa i trago', amb la cuinera i escriptora Maria Nicolau, i 'Club de lectura' amb la periodista de TVE Isabel Ojeda.
Renoven els ja habituals col·laboradors del programa: Paula Hergar, al capdavant de la secció de sèries; Desirée de Fez, experta en cinema; el melòman i músic Víctor Clares i la periodista Cristina Sala, apropant l'art als espectadors del programa.
Aquesta setmana el convidat del programa és el músic Triquell, que presenta el seu segon disc: 'Paco Deluxe', i que promet portar el seu projecte encara més enllà dels límits del pop convencional.