La 2Cat retransmet els tradicionals salts d'esquí de Garmisch-Partenkirchen
- La retransmissió dels salts d'esquí de Garmisch-Partenkirchen, per primera vegada en català
- Dijous, 1 de gener, a les 13:55h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
Els espectadors podran seguir aquest dijous, 1 de gener de 2026, a les 13:55h per La 2Cat i per RTVE Play Catalunya els tradicionals salts d'esquí de Garmisch-Partenkirchen, Alemanya.
En simulcast amb Teledeporte y La 2, enguany La 2Cat emet, per primera vegada en català, una de les grans tradicions esportives i nadalenques, els salts d'esquí del dia 1 de gener. La retransmissió anirà a càrrec del periodista de RTVE Catalunya, David Riol i de l'exsaltador Bernat Sola.
Amb aquest esdeveniment, La 2Cat dona per inaugurada la temporada esportiva de l'any 2026, en català.