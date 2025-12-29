Ràdio 4 obre l'any del seu 50è aniversari amb la primera retransmissió en català del Concert d'Any Nou de Viena
- Per primera vegada, la retransmissió en català del Concert de la Filharmònica de Viena, a càrrec de Pep Gorgori
- Es podrà seguir, l'1 de gener a les 11h, a RTVE Radio i la web de Ràdio 4
Ràdio 4 oferirà, per primera vegada, la retransmissió en llengua catalana del Concert d'Any Nou de la Filharmònica de Viena. Aquesta emissió especial obrirà l'any 2026, en què l'emissora pública catalana de RTVE commemorarà cinquanta anys d'existència, vinculant-se a un dels esdeveniments culturals de més projecció internacional.
Amb aquesta iniciativa, Ràdio 4 reafirma el seu compromís amb la cultura, la llengua pròpia i el servei públic, situant el català en un esdeveniment que es retransmet anualment a més de 150 països per televisió, ràdio i plataformes digitals, i que arriba el 2026 a la seva 68a edició televisada. La retransmissió es podrà seguir íntegrament a través de Ràdio 4 a partir de les 11 del matí del dia 1 de gener, amb la locució del periodista i musicòleg Pep Gorgori, una de les veus de referència de la divulgació musical en català, director del programa 'L'Hora Clàssica' a Ràdio 4.
El Concert d'Any Nou de 2026 estarà dirigit per Yannick Nézet-Séguin, que debutarà al capdavant d'aquesta cita emblemàtica, culminant així una relació artística de més de quinze anys amb la Filharmònica de Viena, una de les orquestres simfòniques més prestigioses del món i un referent central de la tradició musical europea.
El programa manté el nucli tradicional del Concert d'Any Nou, amb obres de la dinastia Strauss i dels seus contemporanis, i introdueix alhora elements de renovació. El repertori inclou peces de Johann, Josef i Eduard Strauss, així com de Carl Michael Ziehrer, Joseph Lanner, Franz von Suppè i Hans Christian Lumbye, i incorpora cinc obres que s'interpretaran per primera vegada en la història d'aquesta cita. De manera especialment significativa, el programa del 2026 inclou obres de dues compositores, un fet poc habitual en el marc del Concert d'Any Nou. D'una banda, s'hi interpretarà la 'Polka Sirenen-Lieder, op. 13', de Josephine Weinlich. De l'altra, el programa incorpora 'The Rainbow Waltz' de Florence Price, concebuda per a piano.
La retransmissió en català permetrà contextualitzar el concert des d'una mirada històrica i musical rigorosa, adaptada al públic del país, i oferir una escolta informada d'un repertori que combina tradició, descobriment i obertura de perspectives.
Amb aquesta retransmissió, Ràdio 4 inaugura l'any del seu 50è aniversari amb una aposta clara per la presència del català en els grans esdeveniments culturals internacionals. La iniciativa reforça el paper de l'emissora com a espai de divulgació musical de servei públic dins de RTVE i situa la llengua catalana en una cita de referència mundial, amb una proposta editorial basada en el rigor, la contextualització i la voluntat d'arribar a nous públics.