Especial Informatiu pels 50 anys de la mort de Franco
- Els Serveis Informatius de RTVE Catalunya es traslladen a la presó La Model de Barcelona i diumenge 'Docu2' emet el documental 'Llibertats conquerides'
- Dijous, 20 de novembre, a les 14:10h per RNE i Radio 5 a Catalunya, Ràdio 4 i RNE Audio, i a les 13:55h 'L'Informatiu Migdia' a La 1, La 2Cat, Canal 24h i RTVE Play
Dijous 20 de novembre amb motiu dels 50 anys de la mort de Franco, els Serveis Informatius de RTVE Catalunya es traslladen a la presó La Model de Barcelona per emetre un especial informatiu. A més, diumenge 23 de novembre 'Docu 2' emetrà el documental 'Llibertats conquerides', que vol demostrar que en morir Franco els carrers a Catalunya eren del poble.
Especial Informatiu a RNE Catalunya
El programa especial informatiu, amb Mireia Moreno al capdavant, s'emetrà des de la sala d'actes de La Model, a les 14:10h simultàniament per RNE i Radio 5 a Catalunya, Ràdio 4 i RNE Audio. L'espai informatiu Començarà amb un reportatge de la Maite Boada per donar el context sobre La Model i la comissaria de la Via Laietana, símbols de repressió durant el franquisme contra activistes dels moviments de lluita contra el règim. Tant és així que quan el general Franco estava a punt de morir es van preveure protestes entornde la presó i la Guardia Civil s'hi va desplegar a l'exterior. El centre penitenciari va mantenir els presos comuns, ja no polítics, fins al juny del 2017, moment en què es va gestar un procés participatiu per decidir-ne els usos futurs.
Després, el programa comptarà amb una taula rodona on participaran l'historiador Andreu Mayayo, Catedràtic d'Història Contemporània i Món Actual de la UB, i Carles Vallejo, president de l'Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del Franquisme. Organitzat de jove a les Joventuts Comunistes i més tard al PSUC, Vallejo va ser detingut i torturat durant vint dies a la prefectura de la Via Laietana i empresonat sis mesos a la Model de Barcelona. També va estar exiliat a França.
Cobertura especial a 'L'Informatiu Migdia'
El 20 de novembre, 'L'Informatiu Migdia', presentat per Aina Galduf, també realitzarà una cobertura especial quan fa 50 anys de la mort de Franco. Part de 'L'Informatiu' es realitzarà des de la presó La Model, tot un símbol de la repressió franquista. Dins d'aquests murs es van produir almenys 24 execucions a garrot vil. Ara, a la Model, hi ha un espai memorial, un centre d'interpretació de la repressió durant la dictadura.
Gràcies a l'arxiu de RTVE, 'L'Informatiu' recordarà com es va viure aquell 20N a Catalunya i comptarà per l'anàlisi amb veus expertes. També abordarà un dels aspectes que més dolor ha causat: les persones assassinades durant la dictadura que continuen enterrades en alguna del miler de fosses que hi ha documentades a Catalunya. En aquest sentit, s'entrevistarà una família que ha aconseguit recentment una sentència judicial que ordena l'exhumació d'un familiar que va ser traslladat a Cuelgamuros.
Per acabar, 'L'Informatiu' visitarà el Museu d'Història de Barcelona, on s'emmagatzema bona part de la iconografia franquista que s'ha anat retirant dels carrers.
Docu2: 'Llibertats conquerides: Quan el carrer era nostre!'
El programa presentat per Alicia Gómez, estrena diumenge 23 de novembre 'Llibertats conquerides'. Un documental de producció pròpia que vol demostrar, que, en defallir Franco, els carrers a Catalunya, gràcies a la unitat de les forces socials, polítiques i culturals entorn l’Assemblea de Catalunya, eren del poble.
Al documental, amb guió de Xavier Calviño i Vicenç Sanclemente, participen una desena de personatges dels anys 60 i 70 que expliquen aquesta coordinació i també com van patir la repressió fins al darrer moment, setmanes abans de morir el dictador. El documental es titula 'Llibertats conquerides', amb el convenciment que la societat ja estava molt més evolucionada que el règim i que les llibertats, van ser 'conquerides' i no 'concedides'.