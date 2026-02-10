Els episodis finals d''Hospital de Proximitat', dimecres a La 2Cat
• Descobreix les histories d'usuaris i professionals de diversos hospitals de Catalunya
• Dimecres, 11 de febrer, final de la docusèrie, a les 22:20h, a La 2Cat i a RTVE Play
'Hospital de proximitat' es podrà veure el proper dimecres, 11 de febrer, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
RTVE Catalunya emet els darrers episodis de la docusèrie 'Hospital de proximitat' el proper dimecres, 11 de febrer, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play. El programa continua amb les històries d'eufòria i tristesa viscudes pels usuaris i els professionals de diversos hospitals catalans.
L'onzè capítol arrenca amb l'Albert, el noi de 12 anys amb TEA, en una sessió de teràpia amb gossos. Després, continua amb el món de la disfàgia, aquest cop, des de la cuina de l'hospital, amb el xef Fernando, a qui se li suma la Paula (nutricionista) i la Lucilla (logopeda), per veure com es menja aquest menú el Joaquim, ingressat per un principi d'atac d'epilèpsia. A més, a quiròfan, es poden veure diverses operacions de cataractes. I, a continuació, amb l'equip del Servei d'Emergències, es pot veure com s'atén un avís d'un possible infart en un centre d'addiccions. Per acabar, l'equip d'Hospitalització a Domicili de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona visita a la residència d'avis al Miquel, a qui la infermera Manoli tracta el seu problema a les vies respiratòries i també el seu sentiment de soledat.
A continuació, el darrer capítol segueix al centre de dia de l'Hospital de Mataró acompanyant l'Albert, el noi de 12 anys amb Trastorn de l'Espectre Autista, en les seves teràpies, i acompanya la seva mare a una sessió on els professionals del centre li ensenyen a com afrontar diferents situacions del dia a dia que podrien passar-li amb l'Albert. Després, es pot veure una de les tècniques que s'usen per tractar la disfàgia amb el cas de la Digne, una pacient que ha patit quatre infarts, una embòlia i una infecció de pulmó i que, a vegades, s'ennuega menjant. Més tard, l'equip del Servei d'Emergències Mèdiques atén un motorista que ha tingut un accident. I, a Girona, un dels equips del servei d'Hospitalització a Domicili de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta atén al Josep, a qui van estar a punt d'amputar una cama després que un porc senglar el sorprengués al seu hort i li donés una queixalada. Per tancar la docusèrie, es fa un repàs de tots els capítols amb els comiats d'alguns dels protagonistes.
Amb una duració d'aproximadament trenta minuts per capítol, la sèrie posa de manifest la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, explicant com funcions mèdiques, serveis primaris i relacions humanes s'entrellacen en un context on es viu 'la vida pura': entrades i sortides de pacients, diagnòstics que canvien destins, cures atentes i moments que marquen per sempre als qui passen per aquests centres.