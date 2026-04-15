El president de Colòmbia, Gustavo Petro, convidat de 'Los Desayunos' de RTVE i EFE aquest divendres
RTVE i l'Agència EFE oferiran el pròxim divendres 17 d'abril la segona entrega de 'Los Desayunos', amb una entrevista al president de Colòmbia, Gustavo Petro, a Barcelona.
Els periodistes Pepa Bueno (TVE), Juan Tato (RNE) i Emilia Pérez (Agència EFE), seran els encarregats d'entrevistar el president colombià.
El programa abordarà l'actualitat política, econòmica i social de Colòmbia i d' Amèrica Llatina, així com el moment geopolític global, en un format de conversa i anàlisi a partir de les preguntes dels periodistes.
L'espai surt de nou dels estudis de RTVE per convertir-se en un esdeveniment públic i televisat en directe, amb una segona entrega que tindrà lloc aquest divendres a les 11:00 hores a la Fira de Barcelona. Es retransmetrà en directe a través del Canal 24 hores, RTVE Play i Ràdio 5; així com pel canal de YouTube de l'Agència EFE i les seves xarxes socials.
Aliança RTVE-EFE
El passat dijous 19 de març RTVE i EFE van estrenar una nova etapa del programa 'Los Desayunos', una aposta informativa conjunta que reforça la col·laboració entre tots dos mitjans públics i que va comptar, en la seva primera edició, amb la participació de l'ara exvicepresidenta primera del Govern i candidata a la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero.
Aquesta nova etapa de 'Los Desayunos' neix com una iniciativa conjunta de RTVE i EFE per reforçar la conversa pública sobre els grans temes d'actualitat, reunint en un mateix espai responsables polítics, periodistes i representants de diferents àmbits de la societat.
Amb aquesta iniciativa, RTVE i EFE visibilitzen la seva aliança estratègica, reforcen la seva col·laboració com a mitjans públics de referència i aposten per un format informatiu que combina el rigor, el debat públic i la rodalia amb l'audiència.
El passat 2 de desembre, ambdues empreses de comunicació van signar un acord marc de col·laboració per desenvolupar de forma conjunta nous continguts informatius, formats audiovisuals i projectes de verificació, amb el propòsit de reforçar les seves marques i aprofitar millor els seus recursos, especialment en l' àmbit internacional.
El compromís inclòs en l'acord, signat pel president de RTVE, José Pablo López, i el president de l'Agència EFE, Miguel Ángel Oliver, és impulsar tota mena d'iniciatives per reforçar totes dues marques.