La 2Cat ofereix en català el partit de futbol femení Anglaterra - Espanya
El pròxim dimarts 14 d'abril, La 2Cat ofereix en directe i en català el partit classificatori per a la Copa Mundial Femenina de Futbol que enfrontarà les seleccions d'Anglaterra i d'Espanya a l'estadi Wembley de Londres. El duel es podrà seguir a partir de les 20 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Després de guanyar els partits anteriors, contra Islàndia i Ucraïna, la selecció espanyola busca classificar-se en la primera posició d'aquesta fase de grups per a la Copa Mundial Femenina de Futbol. Les de Sonia Bermúdez, actuals campiones del món, es juguen la primera plaça del grup, que ara mateix pertany a les 'lionesses', campiones d'Europa, per diferència de gols després de dos plens de victòries dels dos equips rivals.
La retransmissió de La 2Cat comptarà amb la narració del periodista de RTVE Jaume Palomar i amb els comentaris tècnics de l'exfutbolista Ana Ponce.
El partit de classificació per al Mundial Femení de Futbol entre les seleccions d'Anglaterra i Espanya es podrà seguir en català a La 2Cat i RTVE Play Catalunya. A més, el canal oferirà una prèvia en directe des dels estudis de Sant Cugat a les 19:40 h.