Els episodis 9 i 10 d''Hospital de Proximitat', dimecres a La 2Cat

RTVE Catalunya emet la docusèrie 'Hospital de proximitat' el proper dimecres, 4 de febrer, a les 22:15h a La 2Cat i a RTVE Play. El programa continua amb les històries d'eufòria i tristesa viscudes pels usuaris i els professionals de diversos hospitals catalans.
Al novè capítol es presenta el Benjamí, la veu que sentim rere el telèfon quan truquem a l'Hospital de Mataró. Seguidament, amunt d'una l'ambulància, el programa acompanya la Marta a la primera sessió de rehabilitació després de la seva operació de pròtesi de genoll. A més, es pot veure el treball de l'equip del servei d'Hospitalització a Domicili, a casa de la Isabel, una dona a qui el seu net, estudiant de medicina, va salvar d'un destí fatal el dia que va auscultar-la i li va trobar un buf cardíac; i a casa de l'Àngel, a qui li han de fer unes cures després que li hagin amputat una cama i els dits de l'altre per complicacions amb la seva diabetis. Finalment, a l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, el capítol acompanya la Sara, ginecòloga, durant un matí d'ecografies a dones embarassades.
A continuació, el capítol 10, presenta la història de l'Albert, un noi de 12 anys amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), i es dona a conèixer el món del món de la disfàgia, la dificultat per a empassar aliments o líquids. Després, l'episodi s'endinsa en la història de Camacho, que ha patit dos ictus, i de la Mercè, que va estar ingressada a l'UCI per la Covid19. D'altra banda, es continua amb el treball de l'equip del servei d'Hospitalització a Domicili, i, finalment, a l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, acompanyem la Sara a quiròfan per operar a una dona que ha fet un avortament farmacològic però a qui encara queden restes a dins.
Amb una duració d'aproximadament trenta minuts per capítol, la sèrie posa de manifest la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, explicant com funcions mèdiques, serveis primaris i relacions humanes s'entrellacen en un context on es viu 'la vida pura': entrades i sortides de pacients, diagnòstics que canvien destins, cures atentes i moments que marquen per sempre als qui passen per aquests centres.