Dimecres, capítol 3 i 4 d''Hospital de Proximitat', a La 2Cat
'Hospital de proximitat' es podrà veure el proper dimecres, 14 de gener, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
RTVE Catalunya emet el tercer i quart episodi de la docusèrie 'Hospital de proximitat' el proper dimecres, 14 de gener, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play. El programa mostra històries d'eufòria i tristesa viscudes pels usuaris i els professionals de diversos hospitals catalans.
Al tercer episodi es pot veure com actuen els helicòpters de Salvament Marítim quan han de fer un rescat al mar, i com es coordinen amb l'Hospital de Mataró per portar la persona rescatada fins al servei d'Urgències. D'altra banda, seguint la història de l'Anna, coneixem al seu marit Marc, que l'acompanya el dia de l'operació del seu tumor al pit. Una operació que és possible gràcies al personal sanitari, però també al Miguel, el responsable de manteniment de l'hospital, que ens presenta com funcionen les entranyes de l'edifici. L'episodi segueix també la jornada maratoniana de l'Eric, el portalliteres, que pot arribar a caminar 24 km amunt i avall en un torn laboral. Finalment, a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, es veu el treball que fa la Núria com a infermera al servei de Medicina Interna amb pacients com el Jesús, a qui ha de curar unes ferides a les cames després que es llancés des d'un cinquè pis.
En el quart capítol es pot conèixer el Matías, un jove que acudeix a l'hospital a buscar la seva medicació contra el VIH, virus del qual està diagnosticat des de fa 13 anys. A més, es veu com l'Alejandra assisteix el seu últim part com a llevadora, i al quiròfan, operen l'Anna del tumor al pit i veiem com es retroba amb el Marc, el seu marit. A més, a l'Hospital de Tarragona es pot veure el treball del Javi, metge especialista, que ha de fer una biòpsia a un gangli més gran del normal d'una pacient amb dolors. A més, es veu una visita de control al Manuel, que s'ha recuperat després d'estar a punt de morir per un bacteri que va entrar-li al cos pel dit.
Amb una duració d'aproximadament trenta minuts per capítol, la sèrie posa de manifest la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, explicant com funcions mèdiques, serveis primaris i relacions humanes s'entrellacen en un context on es viu 'la vida pura': entrades i sortides de pacients, diagnòstics que canvien destins, cures atentes i moments que marquen per sempre als qui passen per aquests centres.