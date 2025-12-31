La 2Cat estrena la docusèrie 'Hospital de Proximitat'
'Hospital de proximitat' es podrà veure el proper dimecres, 7 de gener, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
RTVE Catalunya estrena la docusèrie 'Hospital de proximitat' el proper dimecres, 7 de gener, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play. El programa mostra històries d'eufòria i tristesa viscudes pels usuaris i els professionals de diversos hospitals catalans.
Els hospitals són l'escenari d'emocions fortes. Les viuen els pacients i els seus acompanyants. Hi ha visites programades, amb dia i hora; i visites imprevistes, d'urgències. Hi ha usuaris esporàdics i habituals. S'hi pot entrar d'una manera i sortir-ne amb la vida canviada per a bé o per a mal. Tant els pacients com la seva família hi passen moments d'incertesa. 'Hospital de proximitat' és una sèrie documental centrada en aquestes històries, amb noms i cognoms d'usuaris i de professionals sanitaris. Els protagonistes d'aquestes històries estan vinculats a centres sanitaris de Catalunya que comparteixen la mateixa característica: són un 'Hospital de proximitat'.
La sèrie documental, s'endinsa en la realitat humana i emotiva dels hospitals catalans i segueix històries úniques que es viuen entre les parets dels centres de salut, des de moments de tristesa profunda fins a instants d'alegria i esperança, reflectint la intensitat emocional que acompanya l'atenció sanitària quotidiana.
Amb motiu del seu 25è aniversari, la docusèrie narra històries protagonitzades per pacients i personal sanitari de l'Hospital de Mataró; però també de l'Hospital General de Granollers, l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, l'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.
El primer episodi comença acompanyant a l'Anna en la seva última sessió de quimioteràpia. Després, es pot veure el treball de les Urgències, que assisteixen a un pacient que acudeix ofegant-se, i a l'Esther, que arriba de part. També, es pot conèixer la feina de l'Enric, un portalliteres que amb la seva conversa fa més fàcil l'estada de molts pacients a l'hospital. Finalment, a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital General de Granollers, els espectadors poden ser testimonis d'un dels moments més durs en la vida d'un hospital: quan una doctora ha de dir-li a la dona d'un pacient que està en una situació crítica.
En el segon capítol es fa seguiment de la història de l'Anna, per acompanyar-la a fer-se una nova ressonància, i de l'Esther, en el moment del naixement de la seva filla Zoe. A més, es veu com s'actua a l'Hospital de Mataró quan arriba el Daniel entre crits de dolor després d'un accident laboral. Finalment, a l'UCI de l'Hospital de Granollers, es pot descobrir la història de l'Antonio, que aprèn a parlar o caminar després de patir una parada cardiorespiratòria.
Amb una duració d'aproximadament trenta minuts, la sèrie posa de manifest la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, explicant com funcions mèdiques, serveis primaris i relacions humanes s'entrellacen en un context on es viu 'la vida pura': entrades i sortides de pacients, diagnòstics que canvien destins, cures atentes i moments que marquen per sempre als qui passen per aquests centres.