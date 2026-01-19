Els episodis 5 i 6 d''Hospital de Proximitat', dimecres a La 2Cat
'Hospital de proximitat' es podrà veure el proper dimecres, 21 de gener, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
RTVE Catalunya emet el cinquè i sisè episodi de la docusèrie 'Hospital de proximitat' el proper dimecres, 21 de gener, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play. El programa continua amb les històries d'eufòria i tristesa viscudes pels usuaris i els professionals de diversos hospitals catalans.
Al cinquè capítol es pot veure el treball que es fa a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital de Mataró de la mà de la Patri i l'Ari, dues infermeres amb un tarannà molt positiu. D'altra banda, segueix la història de l'Anna, per conèixer el resultat de l'operació del càncer de mama, i explica quines són les seves perspectives de futur. Després, es veu la fina de l'Enric, portalliteres, que primer transporta un pacient que ha des de l'UCI a la morgue i, després, a un altre a qui han donat d'alta de l'UCI cap a planta. A més, a Urgències, continua la història d'una pacient gran que entra ofegant-se i es veu com es fa un anàlisis de sang. Finalment, es pot veure a la Maria, una pacient de la Unitat funcional pel tractament de l'obesitat mòrbida.
A continuació, en el sisè capítol, continua la història de la Maria, que es veu a quiròfan per una operació de bypass gàstric a l'Hospital de Mataró, mentre les seves filles l'esperen. A més, a Urgències, es pot veure com una pacient arriba amb una arrítmia. Durant el capítol, també es pot conèixer la Marta, una pacient de 84 anys que arriba conduint a la consulta prèvia a la seva operació de pròtesi de genoll. Per acabar, a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, es veu què és la cirurgia robòtica amb el robot Da Vinci, que es va inventar perquè els metges americans poguessin operar els soldats ferits a la guerra de l'Afganistan des dels Estats Units, i que ara utilitza la cirurgiana Núria Mestres.
Amb una duració d'aproximadament trenta minuts per capítol, la sèrie posa de manifest la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, explicant com funcions mèdiques, serveis primaris i relacions humanes s'entrellacen en un context on es viu 'la vida pura': entrades i sortides de pacients, diagnòstics que canvien destins, cures atentes i moments que marquen per sempre als qui passen per aquests centres.