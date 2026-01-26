Els episodis 7 i 8 d''Hospital de Proximitat', dimecres a La 2Cat
'Hospital de proximitat' es podrà veure el proper dimecres, 28 de gener, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
RTVE Catalunya emet el cinquè i sisè episodi de la docusèrie 'Hospital de proximitat' el proper dimecres, 28 de gener, a les 22:15h a La 2Cat i a RTVE Play. El programa continua amb les històries d'eufòria i tristesa viscudes pels usuaris i els professionals de diversos hospitals catalans.
Al setè capítol es veu com l'Anna, metge adjunta al servei d'Urgències, atén el Carlos, un pacient que ha patit un infart mentre s'estava fent unes proves al servei de traumatologia de l'Hospital de Mataró. Després, l'episodi continua acompanyant el marit i la neta de la Marta el dia de la seva operació de pròtesi de genoll, i se la pot veure 24 hores després de la seva cirurgia de bypass gàstric, de la mà del servei d'Hospitalització a Domicili.
El toc d'humor del capítol el dona l'Ari, infermera de l'UCI, mentre treu a passejar un pacient fora de la unitat. A l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, segueix la cirurgia robòtica i es pot veure com s'aplica en una operació real per un tumor al recte amb el robot Da Vinci.
A continuació, en el vuitè capítol, continua la història de la Marta, que entra al quiròfan per l'operació de la seva pròtesi de genoll, i els espectadors es poden retrobar amb el Carlos un mes després que acudís a Urgències amb un infart. Més tard, el servei d'Hospitalització a Domicili atén l'Hortènsia i l'Asunción, que tot i estar al llit amb un fort dolor d'esquena no perd la dolçor. Per acabar, un dels personatges més coneguts per tots els treballadors de l'hospital: la carismàtica Paqui, que fa 25 anys que treballa a la cafeteria per a empleats.
Amb una duració d'aproximadament trenta minuts per capítol, la sèrie posa de manifest la importància dels hospitals de proximitat en el model sanitari, explicant com funcions mèdiques, serveis primaris i relacions humanes s'entrellacen en un context on es viu 'la vida pura': entrades i sortides de pacients, diagnòstics que canvien destins, cures atentes i moments que marquen per sempre als qui passen per aquests centres.