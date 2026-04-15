La Administración General del Estado tendrá hasta mediados de mayo para adaptar la jornada de 35 horas semanales

La secretaria de Estado de Función Pública ha dictado la resolución para la implementación de la nueva jornada ordinaria de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), que tendrá un mes, hasta mitad de mayo, para realizar las adaptaciones necesarias.

Según consta en la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cambio resultará de aplicación "el día siguiente al de su publicación", es decir este jueves. No obstante, da ese plazo de un mes "para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario".

La resolución [ver PDF] especifica que el cambio de las 37,5 horas semanales a las 35 horas se aplica a la Administración General del Estado y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. También a "los organismos autónomos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la AGE".

No se aplicará al personal militar de las Fuerzas Armadas ni al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En otros casos, como las instituciones penitenciarias, deberá negociarse en su ámbito de negociación específico. Además, la instrucción también recoge que la nueva jornada "no será de aplicación a las entidades locales ni otras administraciones".