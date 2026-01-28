El Gobierno inicia el procedimiento para reducir la jornada laboral a 35 horas en la Administración General del Estado
- UGT prevé que la reducción puede estar implantada a finales de febrero o en marzo
- Los sindicatos celebran el paso, que cumple con lo pactado en el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI
El Gobierno ha comunicado este miércoles a los sindicatos que inicia el procedimiento para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).
Cumplirá así con el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, firmado con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), que han celebrado el avance.
La secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo de las plantillas, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Los siguientes pasos pasan por convocar a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de la modificación a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales.
Posteriormente, apuntan, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado donde se negociará con los sindicatos.
UGT cree que podría estar implantada en febrero o marzo
UGT prevé que esta reducción de jornada, que afectará a 246.418 trabajadores públicos, pueda estar implantada a finales de febrero o en marzo. En un comunicado conjunto con CC.OO., los sindicatos han celebrado el avance y han insistido en que las 35 horas deben implantarse también para el personal de instituciones penitenciarias.
Estas dos organizaciones han insistido a Función Pública sobre la necesidad de recuperar la jubilación anticipada parcial del personal laboral, después de que el Ministerio que dirige Óscar López haya accedido a buscar un instrumento normativo adecuado para ello.
También Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha felicitado por la noticia, aunque han valorado que llega "con más de tres años de retraso" y es "solo el comienzo". Según esta organización, ahora toca desarrollar otras cuestiones como la promoción interna, la jubilación parcial anticipada y el teletrabajo.
La pasada semana, el ministro de Función Pública, Óscar López, dijo que las 35 horas se aplicarían "tan pronto como sea posible", después de que UGT y CCOO urgieran a implantar esta jornada de manera inmediata, sin esperar a los futuros presupuestos de 2026 para evitar que su aplicación se retrase.