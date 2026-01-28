El Gobierno inicia el procedimiento para reducir la jornada laboral a 35 horas en la Administración General del Estado

El Gobierno ha comunicado este miércoles a los sindicatos que inicia el procedimiento para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE).

Cumplirá así con el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI, firmado con la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), que han celebrado el avance.

La secretaría de Estado de Función Pública propondrá unas nuevas instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo de las plantillas, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Los siguientes pasos pasan por convocar a la Comisión Superior de Personal y a la Comisión Permanente los días 10 y 11 de febrero para informar de la modificación a los subsecretarios y subdirectores de Personal de los distintos departamentos ministeriales.

Posteriormente, apuntan, elevarán la propuesta a la mesa general de la Administración del Estado donde se negociará con los sindicatos.