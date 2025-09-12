Díaz considera que PP, Junts y Vox "abofetearon" a los trabajadores al rechazar la reducción de jornada

La derrota parlamentaria del Gobierno con la reducción de la jornada laboral sigue generando malestar en el Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta segunda y titular de este departamento, Yolanda Díaz, ha cargado este viernes contra PP, Junts y Vox —que votaron en contra de tramitar la iniciativa— porque, a su juicio, con su 'no' en las Cortes "abofetearon a 12 millones y medio de trabajadores".

Tras reunirse en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) con alcaldes y cooperativas afectadas por la ola de incendios del pasado mes de agosto, Díaz ha señalado que el PP no aplaudió el resultado de la votación porque saben que están "dañando" a los trabajadores. "Esto es algo poco habitual en el Congreso", ha agregado al respecto.

Desde el PSOE siguen tendiendo la mano a Junts para retomar la negociación con la mirada puesta en unos futuros presupuestos generales del Estado (PGE). Por su parte, los de Feijóo sostienen que la parte socialista del Gobierno busca "dejar sola" a Díaz y responsabilizar a la vicepresidenta del fracaso que se vivió el miércoles en el Congreso.

Díaz lamenta el fracaso tras meses de negociación: "No es todo blanco o todo negro" "Lo que pasó en el Congreso es un debate que nuestro país quiere". Díaz sigue defendiendo la tramitación de la norma en la que, dice, tantos meses lleva trabajando. "Hemos estado en una mesa de diálogo social 12 meses y estuve negociando con Junts seis meses". Pero la vicepresidenta no ha logrado ni el respaldo de la patronal ni tampoco el de los de Puigdemont, que ya avisaron que votarían 'no' a uno de los proyectos estrella del Gobierno de coalición. Para que una negociación salga adelante, "todas las partes tienen que ceder", ha criticado Díaz este viernes tras reivindicar el diálogo como "una herramienta imprescindible" y como un ejercicio en el que "no es todo blanco o todo negro". "Esta norma no iba solo de reducir la jornada laboral, sino que que regulaba la desconexión digital, el registro horario y muchas cosas más" que según ha dicho beneficiaban a todos los trabajadores del país, "votaran al PP, a Junts, al PSOE o a lo que fuera". En todo caso, la vicepresidenta ha insistido en que seguirá trabajando en esta materia para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del país, que es "lo que le importa a la ciudadanía" y lo que "la ciudadanía desea". Por ello, ha trasladado que no se cierra a alcanzar acuerdos en el futuro y ha abogado por seguir negociando "con seriedad" para que "esta medida sea ley".

El PSOE trata de rebajar la tensión y sigue tendiendo la mano a Junts El mal sabor de boca que ha dejado este batacazo también se ha notado en el ala socialista del Gobierno, aunque desde el PSOE insisten en rebajar la tensión tras el encontronazo entre Díaz y Junts en el Congreso. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que el Gobierno mantiene una relación de "respeto mutuo" con los grupos parlamentarios, después del choque entre la vicepresidenta segunda y los de Puigdemont, y ha asegurado que "así seguirá siendo" en el futuro. La reducción de la jornada laboral, en el aire: ¿qué hay detrás del rechazo de PP, Vox y Junts? Recordando el debate del pasado miércoles, el ministro ha tratado de enfriar la situación señalando que durante los encuentros parlamentarios se defienden las posiciones "con pasión". Asimismo, ha celebrado que el Gobierno de Sánchez lleva más de siete años "gobernando con diálogo y acuerdos", sentándose a la mesa "con gente que piensa diferente" y llegando a puntos de equilibrio que hacen "avanzar" al país. En la misma línea también se ha pronunciado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha trasladado este viernes la "mano tendida" a Junts para alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral. "Y esto es lo que el Gobierno quiere trasladar, como siempre, que independientemente de las vicisitudes que tienen los proyectos de ley, vamos a seguir trabajando por hacer realidad un derecho que creemos que es hora de conquistar para los trabajadores de España". Sobre su departamento recae la tramitación de unos futuros presupuestos del Estado, que también necesitarán el respaldo de Junts en la Cámara para que salieran adelante.