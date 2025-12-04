Miki Esparbé i Judith Colell, a 'Punts de vista'
- El programa també repassa l'actualitat cultural i compta amb les seccions de Maria Nicolau i Rita Roig
- Dissabte 6 de desembre, a les 14:25h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya, presentat per Tània Sarrias i dirigit per Núria Ramírez.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, comptarà aquesta setmana amb l'actor Miki Esparbé i amb la directora, guionista i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, que presenten la pel·lícula 'Frontera'. El programa també inclou la 'Tertúlia' d'actualitat cultural amb Yolanda Sey i Santi Fondevila, i finalment, les seccions de Maria Nicolau i Rita Roig.
Aquest dissabte, Tània Sarrias, entrevista l'actor Miki Esparbé i la directora, guionista i presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, per la seva nova pel·lícula, 'Frontera'. El film, situat l'any 1943, narra una història basada en fets reals sobre un grup de voluntaris que ajuden a fugir els jueus després que Franco bloquegi el pas de nouvinguts als Pirineus. En el repartiment compta amb Maria Rodríguez Soto, Asier Etxeandia, Bruna Cusí i Jordi Sánchez. Una estrena que arriba a la gran pantalla el 12 de desembre, després de la seva presentació en el 70è Festival Internacional de Cine de Valladolid.
'Punts de vista' es manté lligat a l'actualitat amb l'espai habitual de 'Tertúlia', aquesta setmana a càrrec de l'actriu Yolanda Sey i el periodista cultural Santi Fondevila. S'hi tractaran temes com la retirada definitiva de Joaquin Sabina i la Fira internacional del Llibre de Guadalajara, que aquest any compta amb la ciutat de Barcelona com a convidada d'honor.
Per acabar, visiten el programa l'experta en gastronomia, Maria Nicolau, que en la seva secció 'Pa i trago' s'endinsarà en els famosos lots de Nadal; i la periodista Rita Roig que, com cada setmana, recomanarà aquells plans culturals imprescindibles.