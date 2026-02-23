El tiempo hoy, 23 de febrero: la semana empieza con cielos despejados y temperaturas máximas al alza

La semana meteorológica comienza este lunes con cielos despejados o nubes altas, aunque habrá nieblas y brumas en litorales mediterráneos, que localmente pueden ser persistentes. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso, prácticamente generalizado, en la península y Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé altas presiones en todo el territorio, con el centro situado en el norte de África, por lo que no se esperan precipitaciones.

La semana empieza con cielos despejados y temperaturas máximas al alza RTVE.es

De madrugada, habrá nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en la meseta norte, el extremo norte y en litorales mediterráneos, donde pueden ser localmente más persistentes.

En Canarias, intervalos de nubes altas con una entrada de calima que afectará a todas las islas.

Temperaturas en ascenso Las temperaturas máximas irán en ascenso, que será prácticamente generalizado en la península y Baleares, aunque con probabilidad de ligeros descensos en zonas del este de la Ibérica y de la Bética, en el noreste y en el extremo sudoeste peninsular. Temperaturas máximas del 23 de febrero de 2026