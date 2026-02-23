El tiempo hoy, 23 de febrero: la semana empieza con cielos despejados y temperaturas máximas al alza
- El viento será flojo de dirección variable, con predominio de la componente sur en el interior peninsular
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
La semana meteorológica comienza este lunes con cielos despejados o nubes altas, aunque habrá nieblas y brumas en litorales mediterráneos, que localmente pueden ser persistentes. Las temperaturas máximas seguirán en ascenso, prácticamente generalizado, en la península y Baleares.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé altas presiones en todo el territorio, con el centro situado en el norte de África, por lo que no se esperan precipitaciones.
De madrugada, habrá nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en la meseta norte, el extremo norte y en litorales mediterráneos, donde pueden ser localmente más persistentes.
En Canarias, intervalos de nubes altas con una entrada de calima que afectará a todas las islas.
Temperaturas en ascenso
Las temperaturas máximas irán en ascenso, que será prácticamente generalizado en la península y Baleares, aunque con probabilidad de ligeros descensos en zonas del este de la Ibérica y de la Bética, en el noreste y en el extremo sudoeste peninsular.
Las mínimas, por su parte, registrarán un ascenso ligero, salvo en Alborán y en el sudoeste, donde se espera un descenso.
En Canarias, pocos cambios o ligero descenso de las máximas, principalmente en las islas orientales y zonas altas de las occidentales, y un ascenso de las mínimas, más marcado en las islas occidentales, en zonas bajas y medianías, y sin cambios o en ligero descenso en zonas del interior.
Las heladas débiles quedarán restringidas a cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cantábrica y no se descartan, de forma puntual, en la meseta norte.
El viento será flojo de dirección variable, con predominio de la componente sur en el interior peninsular; algo más intenso en los litorales, donde predominarán los regímenes de brisa, salvo el levante en el golfo de Cádiz y Alborán; el sudeste en el mar balear; la componente este en el Cantábrico y la sur en los litorales atlánticos gallegos al final. En Canarias, viento moderado de componente este.
*Sigue las últimas noticias sobre El tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es.