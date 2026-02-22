El tiempo hoy, 22 de febrero: Cielos despejados y ascenso generalizado de las temperaturas para este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, domingo, una jornada de cielos despejados o con algunas nubes altas y un ascenso generalizado de las temperaturas, que será algo menos acusado en los litorales.

En Canarias, también habrá cielos despejados, aunque una entrada de calima del este reducirá la visibilidad en todo el archipiélago.

Aemet indica que todo el territorio se encontrará en una situación de altas presiones por lo que se espera un estabilidad generalizada y, por consiguiente, no se prevén precipitaciones.

De madrugada, se esperan nubes bajas con algunas brumas y bancos de niebla en la meseta norte, el extremo norte, interior de Galicia y en litorales mediterráneos, donde no se descarta que sean más persistentes.

Las temperaturas registrarán un ascenso generalizado en todo el territorio, que será menos acusado en los litorales. Con ello las heladas débiles quedarán restringidas a cumbres de montaña de la mitad norte y de forma puntual a la meseta Norte.

En Canarias probable ascenso, localmente notable, de las temperaturas máximas en las vertientes norte de las islas.

El ciento soplará flojo de dirección variable con predominio de la componente sur en el interior peninsular, que será algo más intenso en los litorales, donde predominarán los regímenes de brisa salvo el levante en el golfo de Cádiz y Alborán con alguna racha muy fuerte en el Estrecho. En Canarias, viento moderado del este.

