Aquest dimarts al 'Gran Tonino', Nil Moliner
- El club de jazz 'Gran Tonino' obre les portes a un dels artistes que més sona actualment, el músic Nil Moliner
- Dimarts, 27 de gener, a les 23:00h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
El club de jazz 'Gran Tonino' encén els seus neons per rebre el bon rotllo i energia positiva del músic de Sant Feliu de Llobregat, Nil Moliner.
Nina i Laura Andrés reben el músic del Baix Llobregat per descobrir què s'amaga darrere de les cançons que han funcionat com a vitamines per a tota una generació. Amb ell, el programa viatja a través de la seva biografia sonora personal i professional, des del nen que escoltant Rosana i La Oreja de Van Gogh somiava ser cantant , fins a l'adolescent que s'enamorava amb El Canto del Loco i vibrava amb Fito y Fitipaldis.
Acompanyat pel piano de Laura Andrés i per la veu de Nina, el programa repassa el seu ascens meteòric: de penjar versions a internet a compondre èxits per a altres artistes i omplir estadis com el Sant Jordi.
L'espai, és una oportunitat per conèixer la faceta més íntima i sensible d’un Nil Moliner que troba refugi en les cançons de Leiva per ressorgir dels mals moments, i que vibra amb Queen i Oasis.