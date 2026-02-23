La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 23 de febrero con Joaquín Reyes como invitado

Fue el encargado de cerrar la primera temporada de La Revuelta con un auténtico despliegue de comedia, y vuelve con un nuevo programa de RTVE bajo el brazo y como protagonista de una obra de teatro. Joaquín Reyes es el invitado de hoy en La Revuelta, y podrás seguir el programa en directo y en abierto con David Broncano a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos.

