La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 23 de febrero con Joaquín Reyes como invitado
- Joaquín Reyes regresa a RTVE como presentador de Aprobado en Historia, un programa de divulgación histórica
- La Revuelta, de lunes a jueves en directo y en abierto a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play
Fue el encargado de cerrar la primera temporada de La Revuelta con un auténtico despliegue de comedia, y vuelve con un nuevo programa de RTVE bajo el brazo y como protagonista de una obra de teatro. Joaquín Reyes es el invitado de hoy en La Revuelta, y podrás seguir el programa en directo y en abierto con David Broncano a partir de las 21:40 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos.
Además, recuerda que puedes conseguir las entradas gratuitas para acudir como público a la grabación de La Revuelta en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Joaquín Reyes vuelve a RTVE con ‘Aprobado en Historia’
El cómico manchego es uno de los mayores referentes del humor surrealista en nuestro país, pero también ha demostrado habitualmente sus dotes como actor y presentador. En su nueva visita a La Revuelta, Joaquín Reyes presenta su nueva obra de teatro, La verdad, un texto de Florian Zeller de l’Académie Française en el que comparte elenco con Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot bajo la dirección de Juan Carlos Fisher. Además, el creador de lo chanante regresa a RTVE como presentador al frente de Aprobado en historia, un programa de divulgación histórica con el humor como seña de identidad.
El año pasado, Joaquín Reyes fue el elegido para poner el broche de oro a la primera temporada de La Revuelta, ofreciendo un despliegue de comedia surrealista y física, con mucha improvisación y forzando silencios incómodamente largos. Todo ello gracias a la decisión de David Broncano, sobre la marcha, de emitir en la última jornada el programa que había grabado el cómico manchego, a quien pidió, ya puestos, que llevase a cabo “el baile de final de temporada”.