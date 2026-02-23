Candela Peña y su impactante momento con Catherine Deneuve y Marisa Paredes en los Oscar: "Entré en colapso" | La Revuelta

Las apariciones de Candela Peña en La Revuelta nunca defraudan y, aunque ella misma adelantase que su contenido era “un mojón”, nada más lejos de la realidad. La actriz ha planteado un “homenaje a las amistades que son por cojones, las que no habrías escogido”, y lo ha ilustrado con dos ejemplos: las madres y padres de los compañeros de su hijo y la difunta actriz Marisa Paredes, con quien trabajó en Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, llegando a mantener una insólita conversación con una de las grandes damas del cine francés, Catherine Deneuve, durante la gala de los premios Óscar.

“Estamos condenadas a entendernos” No todas las amistades se eligen: a veces, la vida pone en nuestro camino a personas con las que jamás hubiéramos imaginado tener un vínculo. Así lo ha explicado Candela Peña al hablar de las madres y padres de los compañeros de su hijo, con los que “te conviene llevarte bien”. En concreto, ha explicado el caso de una mujer “completamente opuesta” a ella, con “una línea editorial muy diferente”. El primer día de colegio, la actriz temió que un coche arrollase a su hijo y reaccionó golpeando el capó del mismo y dejándole una abolladura: “La mujer estaba aterrada, pensaría: quién es esta psicópata”, recordaba Candela Peña. ¿Qué probabilidades había de que sus caminos volvieran a cruzarse, y que lo hicieran inmediatamente después en el aula de sus hijos? Una situación que generó a la actriz “muchísima culpa” y que le hizo improvisar una respuesta rápida: “Le dije: estamos condenadas a entendernos. Quería acojonarla para que no me dijera que le pagase el coche, porque no tenía un duro”, reconocía Candela Peña. Y debió surtir efecto porque, según ha explicado, se hicieron amigas hasta el día de hoy.