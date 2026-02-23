Candela Peña y su impactante momento con Catherine Deneuve y Marisa Paredes en los Oscar: "Entré en colapso" | La Revuelta
- Candela Peña y Marisa Paredes fueron juntas a los Óscar por la nominación de Todo sobre mi madre
- La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 23 de febrero con Joaquín Reyes como invitado
Las apariciones de Candela Peña en La Revuelta nunca defraudan y, aunque ella misma adelantase que su contenido era “un mojón”, nada más lejos de la realidad. La actriz ha planteado un “homenaje a las amistades que son por cojones, las que no habrías escogido”, y lo ha ilustrado con dos ejemplos: las madres y padres de los compañeros de su hijo y la difunta actriz Marisa Paredes, con quien trabajó en Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, llegando a mantener una insólita conversación con una de las grandes damas del cine francés, Catherine Deneuve, durante la gala de los premios Óscar.
“Estamos condenadas a entendernos”
No todas las amistades se eligen: a veces, la vida pone en nuestro camino a personas con las que jamás hubiéramos imaginado tener un vínculo. Así lo ha explicado Candela Peña al hablar de las madres y padres de los compañeros de su hijo, con los que “te conviene llevarte bien”. En concreto, ha explicado el caso de una mujer “completamente opuesta” a ella, con “una línea editorial muy diferente”. El primer día de colegio, la actriz temió que un coche arrollase a su hijo y reaccionó golpeando el capó del mismo y dejándole una abolladura: “La mujer estaba aterrada, pensaría: quién es esta psicópata”, recordaba Candela Peña.
¿Qué probabilidades había de que sus caminos volvieran a cruzarse, y que lo hicieran inmediatamente después en el aula de sus hijos? Una situación que generó a la actriz “muchísima culpa” y que le hizo improvisar una respuesta rápida: “Le dije: estamos condenadas a entendernos. Quería acojonarla para que no me dijera que le pagase el coche, porque no tenía un duro”, reconocía Candela Peña. Y debió surtir efecto porque, según ha explicado, se hicieron amigas hasta el día de hoy.
Trío de estrellas en los premios Óscar
Otro ámbito en el que “te echas unas amistades que no vienen a cuento” es el laboral. Fue exactamente eso lo que le sucedió a Candela Peña cuando Pedro Almodóvar contó con ella para una de sus películas más importantes, Todo sobre mi madre, en la que “hacía de novia de Marisa Paredes”, fallecida en diciembre de 2024. Y ambas actrices generaron inmediatamente un gran vínculo que les hizo compartir un gran momento en la gala de entrega de los premios Óscar, a los que estaba nominada la cinta de Almodóvar. Buscando un sitio donde poder fumar, “Marisa me dijo: aquí tienen escopetas y se meten cocaína, así que algún sitio habrá para fumar”. Fue así como encontraron un cuchitril diminuto con un cubo de basura enorme, en el que apareció, de repente, una estrella internacional, Catherine Deneuve. “Yo entré en colapso”, reconocía Candela Peña, pero Marisa Paredes le pidió calma y se dirigió a la intérprete francesa con una frase para el recuerdo: “Tú eres la mejor actriz francesa, yo la mejor actriz española, y esta lo será”.