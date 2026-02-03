'Pensions', aquest dimecres a 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano
- Un programa que planteja dilemes que sobre la vida quotidiana. El cinquè episodi reflexiona sobre el sistema de pensions
- Dimecres, 4 de febrer, a les 23:10 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'I tu què faries?' és l'espai de debat de La 2Cat que planteja dilemes que conviden a reflexionar sobre l'interès col·lectiu i la responsabilitat individual. Presentat per Patrick Urbano, s'emet els dimecres a La2Cat.
Dimecres, 4 de febrer, La 2Cat emet 'I tu què faries?' amb Patrick Urbano al capdavant, un espai que no busca qui té la raó, sinó entendre per què pensem, com pensem i què faríem nosaltres si un dilema ens toqués de prop.
El capítol d'aquesta setmana reflexiona sobre les pensions, un pacte entre generacions que sembla trontollar. Els joves dubten si en cobraran, mentre que els grans defensen un dret guanyat. El problema és que hi ha massa gent gran cobrant, o massa joves cobrant poc? O potser el debat en realitat no és aquest? I si no hi ha diners, d’on han de sortir?
Aquest capítol analitza una de les grans incerteses del futur col·lectiu: hem de reduir les pensions per afavorir els joves? Hi contestaran els convidats del programa, tot coincidint amb l'aprovació de la revalorització de les pensions per part del govern espanyol aquesta setmana.
