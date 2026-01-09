La gran final de 'ARIA, locos por la ópera' desvelará la identidad del jurado secreto y coronará al ganador

Llega la gran final de ‘ARIA, locos por la ópera’, presentado por Ruth Lorenzo, acompañada de Juanjo Bona en el backstage. Esta última entrega desvelará el mayor misterio del programa, la identidad del jurado secreto, y elegirá a la nueva gran promesa de la lírica nacional.

El talent show es una de las grandes apuestas de la programación navideña de RTVE, y desde su estreno el lunes 22 de diciembre ha recibido el aplauso unánime del público. En sus tres galas anteriores ha rozado el millón de seguidores de media y los 3,5 millones de espectadores únicos.

‘Gran final’ La última gala comenzará por todo lo alto, con los seis finalistas interpretando una versión lírica de ‘Viva la vida’ de Coldplay. Además, para sus últimas actuaciones, los concursantes escogerán arias mundialmente conocidas como ‘La Reina de la noche’ (La flauta mágica), el ‘Aria del Toreador’ (Carmen), ‘Casta Diva’ (Norma), ‘Mein Herr Marquis’ (El murciélago), ‘Stride la vampa’ (Il trovatore) y ‘Sempre libera’ (La Traviata). Como en las anteriores galas, las actuaciones estarán acompañadas por la prestigiosa Franz Schubert Filharmonia, dirigida por el maestro Tomàs Grau. El jurado de 'ARIA, locos por la ópera' Los encargados de valorar estas actuaciones dignas de una gran final serán la soprano Isabel Rey, Zapata Tenor, la directora de orquesta Virginia Martínez, y el jurado secreto, cuya identidad será desvelada durante esta emisión. Una vez haya salido del anonimato, se unirá al resto de jueces para elegir al gran ganador de ‘ARIA, locos por la ópera’.