'ARIA, locos por la ópera' aumenta el nivel de exigencia en una espectacular semifinal

‘ARIA, locos por la ópera’, presentado por Ruth Lorenzo, acompañada de Juanjo Bona en el backstage, vivirá una semifinal espectacular en la que los ocho clasificados unirán sus voces para interpretar algunos de los dúos más famosos y exigentes del mundo de la ópera.

El talent show es una de las grandes apuestas de la programación navideña de RTVE. Ya en su estreno tuvo una gran acogida y recibió el aplauso unánime del público; y en su segunda gala, el pasado lunes, creció en aceptación hasta alcanzar el 9,3% y superar los 3,5 millones de espectadores únicos.

Concursantes del programa RTVE

En la semifinal del próximo lunes, los ocho concursantes que siguen en el programa se unirán para cantar algunos de los dúos más famosos de la lírica. Los cuatro duetos que sonarán son ‘El dúo de las flores’ (Lakmé), ‘Papagena, Papageno’ (La flauta mágica), ‘Un dì felice, eterea’ (La Traviata) y ‘Tornami a dir che m’ami’ (Don Pasquale). Además, los concursantes interpretarán ‘Berghain’, de Rosalía, y ‘Die with a smile’, de Bruno Mars y Lady Gaga.

Como en las anteriores galas, las actuaciones estarán acompañadas por la excepcional Franz Schubert Filharmonia, con Tomàs Grau a la batuta. En esta gala los miembros del jurado fijo decidirán qué tres cantantes están en la cuerda floja y será el Jurado Secreto quien resuelva cuál de los tres pasa a la final. Como broche de oro, Juanjo Bona interpretará una versión sinfónica del tema ‘Blanco y negro’.

Otros concursantes RTVE