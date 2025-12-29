‘ARIA, locos por la ópera’ completa el casting en su segunda gala y recibe a Melani como invitada especial

ARIA, locos por la ópera celebró su segunda gala en una entrega decisiva que sirvió para completar el elenco de diez concursantes que compiten por convertirse en la nueva voz lírica del país. Tras el estreno de la semana pasada, el programa reafirmó su apuesta por la ópera en prime time con actuaciones exigentes y música en directo. ¡Te lo contamos!

La segunda gala arrancó con una interpretación grupal de "Va, pensiero", el coro del tercer acto de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, acompañados una vez más por la Franz Schubert Filharmonia bajo la batuta de Tomàs Grau . La presencia de la orquesta en directo volvió a ser uno de los elementos más destacados del programa.

Las actuaciones de los concursantes

En esta segunda gala descubrimos las voces de Aseel Massoud, Guillem Batllori, Marina Cuesta, Jorge Pazó y Carme Bosó, que interpretaron distintas arias.

Aseel Massoud, soprano lírica, interpretó O mio babbino caro, aria de la ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini. El jurado se emocionó con su voz y con su capacidad expresiva, aunque sintió que en algunos momentos perdía la conexión con la orquestra.

03.09 min Aseel interpreta "O mio babbino caro" de Gianni Schicchi

Guillem Batllori, barítono, encarnó a Fígaro en "Non più andrai" de Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. El jurado elogió su actuación, aunque le hizo algún apunte técnico, y el jurado secreto le invitó a jugar más en su interpretación.

04.08 min Guillem interpreta "Non più andrai" de Las bodas de Fígaro

Marina Cuesta, soprano lírico-ligera, se puso en el papel de Julieta en "Je veux vivre" de Romeo y Julieta, del compositor Charles Gounod. El jurado la felicitó por asumir un reto difícil, aunque echó algo de menos una mayor consistencia en las notas agudas.

04.36 min Marina interpretó "Je veux vivre" de Romeo y Julieta

Jorge Pazó, bajo profundo, sorprendió con Despierta negro, un tema de la zarzuela "La tabernera del puerto" de Pablo Sorozábal. El jurado le auguró un gran futuro en la lírica, aunque también apuntó que su técnica vocal necesitaba cierto tiempo de maduración.

02.31 min Jorge interpreta "Despierta negro" de La tabernera del puerto

Carmen Bosó, soprano ligera, se atrevió con el aria "Les oiseaux dans la charmille" de la ópera Los cuentos de Hoffmann, del compositor Jacques Offenbach. El jurado la felicitó por su actuación, aunque le recomendó trabajar más en su pronunciación del francés.