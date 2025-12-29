Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

‘ARIA, locos por la ópera’ completa el casting en su segunda gala y recibe a Melani como invitada especial

  • El talent show lírico de La 1 presentó a los cinco aspirantes restantes y cerró la fase inicial de la competición
  • La gala incluyó actuaciones con orquesta en directo, piezas divulgativas sobre las óperas interpretadas y las primeras decisiones del jurado secreto
Para todos los públicos Aria. Locos por la ópera - Programa 2 - Aria, locos por la ópera | Ver
Aria. Locos por la ópera - Programa 2
David Belzunce (Aria, locos por la ópera)

ARIA, locos por la ópera celebró su segunda gala en una entrega decisiva que sirvió para completar el elenco de diez concursantes que compiten por convertirse en la nueva voz lírica del país. Tras el estreno de la semana pasada, el programa reafirmó su apuesta por la ópera en prime time con actuaciones exigentes y música en directo. ¡Te lo contamos!

Apertura de la segunda gala

La segunda gala arrancó con una interpretación grupal de "Va, pensiero", el coro del tercer acto de la ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, acompañados una vez más por la Franz Schubert Filharmonia bajo la batuta de Tomàs Grau. La presencia de la orquesta en directo volvió a ser uno de los elementos más destacados del programa.

Para todos los públicos Los concursantes interpretan "Va, pensiero" de Nabucco - Aria, locos por la ópera | Ver
Los concursantes interpretan "Va, pensiero" de Nabucco

Las actuaciones de los concursantes

En esta segunda gala descubrimos las voces de Aseel Massoud, Guillem Batllori, Marina Cuesta, Jorge Pazó y Carme Bosó, que interpretaron distintas arias.

Aseel Massoud, soprano lírica, interpretó O mio babbino caro, aria de la ópera Gianni Schicchi, de Giacomo Puccini. El jurado se emocionó con su voz y con su capacidad expresiva, aunque sintió que en algunos momentos perdía la conexión con la orquestra.

Para todos los públicos Aseel interpreta "O mio babbino caro" de Gianni Schicchi - Aria, locos por la ópera | Ver
Aseel interpreta "O mio babbino caro" de Gianni Schicchi

Guillem Batllori, barítono, encarnó a Fígaro en "Non più andrai" de Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart. El jurado elogió su actuación, aunque le hizo algún apunte técnico, y el jurado secreto le invitó a jugar más en su interpretación.

Para todos los públicos Guillem interpreta "Non più andrai" de Las bodas de Fígaro - Aria, locos por la ópera | Ver
Guillem interpreta "Non più andrai" de Las bodas de Fígaro

Marina Cuesta, soprano lírico-ligera, se puso en el papel de Julieta en "Je veux vivre" de Romeo y Julieta, del compositor Charles Gounod. El jurado la felicitó por asumir un reto difícil, aunque echó algo de menos una mayor consistencia en las notas agudas.

Para todos los públicos Marina interpretó "Je veux vivre" de Romeo y Julieta - Aria, locos por la ópera | Ver
Marina interpretó "Je veux vivre" de Romeo y Julieta

Jorge Pazó, bajo profundo, sorprendió con Despierta negro, un tema de la zarzuela "La tabernera del puerto" de Pablo Sorozábal. El jurado le auguró un gran futuro en la lírica, aunque también apuntó que su técnica vocal necesitaba cierto tiempo de maduración.

Para todos los públicos Jorge interpreta "Despierta negro" de La tabernera del puerto - Aria, locos por la ópera | Ver
Jorge interpreta "Despierta negro" de La tabernera del puerto

Carmen Bosó, soprano ligera, se atrevió con el aria "Les oiseaux dans la charmille" de la ópera Los cuentos de Hoffmann, del compositor Jacques Offenbach. El jurado la felicitó por su actuación, aunque le recomendó trabajar más en su pronunciación del francés.

Para todos los públicos Carmen interpretó "Les oiseaux dans la charmille" de Los cuentos de Hoffmann - Aria, locos por la ópera | Ver
Carmen interpretó "Les oiseaux dans la charmille" de Los cuentos de Hoffmann

La actuación invitada

Tras las actuaciones de los concursantes, el programa recibió la visita de la cantante Melani García, representante de España en el Festival de Eurovisión Junior 2019, quien interpretó una versión lírica de Skyfall, tema originalmente cantado por Adele que se compuso como tema central de la vigésima tercera película de James Bond.

Para todos los públicos Melani interpreta "Skyfall", banda sonora de James Bond - Aria, locos por la ópera | Ver
Melani interpreta "Skyfall", banda sonora de James Bond

El duelo y la segunda expulsión

Tras repasar las valoraciones, Marina Cuesta y Jorge Pazó fueron los candidatos a abandonar el programa. Tras interpretar ambos un fragmento de su aria a capela, el jurado secreto decidió que Jorge Pazó fuera el segundo expulsado del programa.

El programa se despidió avanzando que, en la próxima gala, los concursantes afrontarán por parejas al reto de interpretar duetos. La recta final de ARIA, locos por la ópera se acerca y cada vez falta menos para descubrir quién se alzará con el premio de 15.000 euros y la oportunidad de actuar en el Festival de Música y Danza de Granada.

Es noticia: