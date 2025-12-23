'ARIA, locos por la ópera' debuta con una emocionante primera gala: descubre las claves del estreno

ARIA, locos por la ópera, el nuevo talent show musical en el que diez cantantes compiten por convertirse en la nueva voz lírica del país, levantó el telón por primera vez en La 1 de RTVE. El formato se desarrolla a lo largo de cuatro galas y combina actuaciones individuales, música en directo, un jurado profesional y un jurado secreto.

El programa está presentado por Ruth Lorenzo, que conduce las actuaciones desde el escenario principal, con Juanjo Bona como copresentador desde el backstage. Desde allí, acompaña a los concursantes tras sus interpretaciones y recoge sus primeras reacciones. La primera gala sirvió como carta de presentación del formato y de los cinco primeros aspirantes de la edición, que interpretaron distintas arias del repertorio operístico acompañados por orquesta en directo, marcando el inicio de la competición.

Apertura y desarrollo del programa La primera gala arrancó con una interpretación grupal del Brindis de La traviata a cargo de los cinco aspirantes, acompañados por la Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau. La orquesta interpreta en directo todas las piezas del programa. Ruth Lorenzo explicó la mecánica del formato, estructurado en dos galas iniciales de presentación, una semifinal y una final. En cada uno de los dos primeros programas, dos concursantes serán propuestos por el jurado profesional (Isabel Rey, Zapata Tenor y Virginia Martínez) para abandonar, pero la decisión final recaerá sobre el jurado secreto, una autoridad mundial de la ópera cuya identidad será revelada en la gala final. Antes de cada actuación, el programa incluyó piezas explicativas en las que el actor, pianista y divulgador Mario Marzo contextualizó las óperas y las arias interpretadas.

Las actuaciones de los cinco primeros aspirantes En esta primera gala participaron Merlyn Cruz, Esaú Pérez, Ginés Vargas, Klaudya Teruel y Álvaro Chaves, que interpretaron distintas arias del repertorio clásico. Merlyn Cruz, mezzosoprano, interpretó La habanera de Carmen (Bizet). El jurado destacó el color y el timbre de su voz, así como su capacidad para reconducir los nervios en la actuación, pero señaló la pronunciación del francés como punto a mejorar. Esaú Pérez, tenor de 22 años, defendió La donna è mobile de Rigoletto (Verdi). En las valoraciones, el jurado puso el foco en su juventud y proyección, así como en la necesidad de seguir profundizando en la interpretación del personaje de villano. Ginés Vargas, contratenor, interpretó Lascia ch'io pianga, una aria originalmente compuesta para soprano de la mano de Georg Friedrich Händel. El jurado elogió su voz única, pero destacó aspectos técnicos a mejorar, como la respiración o la relajación. Klaudya Teruel, soprano, encarnó el personaje de Musetta en el aria Quando me’n vo de la ópera La bohème de Giacomo Puccini. El jurado la felicitó por el equilibrio en su interpretación y por haber cantado con una técnica prácticamente impecable. Álvaro Chaves, tenor, se atrevió con Nessun dorma, el aria más famosa de Turandot, de Giacomo Puccini. El jurado elogió su voz y valoró su valentía al enfrentarse a un tema tan complicado, aunque le sugirió mejorar su conexión con la orquestra. Tras las actuaciones de los concursantes, Ruth Lorenzo protagonizó una actuación especial interpretando “SOS d’un terrien en détresse”, de la ópera rock Starmania.