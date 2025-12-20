Un jurado secreto y un premio de 15.000 euros: así es 'ARIA, locos por la ópera'

¿Es la ópera aburrida? Esa es la pregunta que La 1 de TVE quiere desterrar para siempre con el estreno de 'ARIA, locos por la ópera'. El programa muestra que la ópera habla de emociones cercanas y de melodías que forman parte del imaginario colectivo. Ruth Lorenzo se pone al frente de este exitoso formato internacional, pero no estará sola: el joven artista Juanjo Bona la acompañará como presentador en el backstage, donde se vivirán los momentos más emotivos y conoceremos mejor a los aspirantes.

ARIA, locos por la ópera no es solo un concurso de canto; es una competición donde importan la técnica, la pasión y la emoción. Un espectáculo visual y musical capaz de enganchar tanto a los melómanos como a quienes se acerquen a la ópera por primera vez.

Una mecánica emocionante en cuatro grandes galas El formato se estructura como un gran evento televisivo concentrado en cuatro únicas galas. La competición comenzará con dos programas de presentación, en los que los aspirantes, divididos en dos grupos de cinco, competirán con actuaciones individuales ante el jurado. Al final de cada uno de estos dos programas, uno de ellos será eliminado. La tensión aumentará en el tercer programa, la gran semifinal, donde los ocho intérpretes que sigan en el concurso deberán demostrar su versatilidad interpretando duetos líricos. Será una noche decisiva, ya que solo seis de ellos lograrán el pase a la gran final.

El misterio del jurado secreto Para valorar la excelencia y el crecimiento artístico de los participantes, ARIA, locos por la ópera contará con un jurado de reconocido prestigio formado por la soprano Isabel Rey – quien, además, impartirá clases a los aspirantes y supervisará sus ensayos–, la directora de orquesta Virginia Martínez y el tenor y conferenciante Zapata. No obstante, la mecánica del programa introduce un giro sorprendente con la figura del jurado secreto, una estrella de la ópera cuya identidad permanecerá oculta durante toda la competición. Este misterioso juez no solo seguirá atentamente todas las actuaciones sin revelar su identidad, sino que ostentará un poder decisivo: será el encargado de elegir qué concursante es eliminado y quién sigue en el programa tras un duelo final a capela.

Excelencia musical y divulgación El programa contará con la música en directo de la Franz Schubert Filharmonia, una orquesta de primer nivel dirigida por el director Tomàs Grau, que acompañará cada actuación con la calidad y la fuerza que exige este repertorio. Además de la competición, el formato tiene una fuerte vocación divulgativa. El actor, pianista y divulgador Mario Marzo nos ayudará a entender el contexto y las historias detrás de las grandes óperas, haciendo el género accesible y comprensible para todos. El espectáculo se completará con actuaciones tan especiales como las de Ruth Lorenzo o Juanjo Bona, además de contar con artistas invitados que fusionarán el pop con la lírica.