Ruth Lorenzo y Juanjo Bona, el dúo perfecto para conducir 'ARIA, locos por la ópera'

ARIA, locos por la ópera no es solo un concurso de talento lírico; es un espectáculo musical de gran formato que estará presentado por los intérpretes Ruth Lorenzo y Juanjo Bona, dos artistas con perfiles complementarios y una sólida conexión con la música. Ambos artistas serán los encargados de guiar a los espectadores y a los aspirantes a través de las cuatro galas que conforman el formato. Ruth conducirá el escenario principal, mientras que Juanjo aportará cercanía y empatía desde el backstage, acompañando a los concursantes tras cada actuación y recogiendo sus primeras emociones.

00.26 min 'ARIA, locos por la ópera': Gran estreno este lunes en La 1 y RTVE Play

Ruth Lorenzo: potencia vocal y versatilidad al servicio de la lírica Con una consolidada trayectoria en el panorama musical español, Ruth Lorenzo es la elección ideal para presentar un formato de esta envergadura. Formada en el Reino Unido como compositora y productora, ha desarrollado su carrera en distintos géneros musicales, combinando su amplio registro vocal con una fuerte presencia escénica. Aunque el gran público la recuerda por su inolvidable actuación en Eurovisión 2014 con Dancing in the Rain, una de las mejores posiciones obtenidas por España en los últimos años, Ruth tiene una conexión profunda con el mundo operístico. La artista creció escuchando los discos de Montserrat Caballé y Maria Callas que tenía su madre, una influencia que culminó al compartir escenario con el tenor Josep Carreras. Su capacidad para navegar entre géneros es total. Ha colaborado con leyendas como Camilo Sesto o Jeff Beck, y actualmente atraviesa una etapa de reinvención artística con el lanzamiento de su primer álbum de rock, BLACKSHEEP, bajo el nombre artístico de RUTH. Esta versatilidad será clave para entender y valorar el esfuerzo de los aspirantes.