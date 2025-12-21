Ruth Lorenzo y Juanjo Bona, el dúo perfecto para conducir 'ARIA, locos por la ópera'
- La artista se pone al frente del programa aportando su experiencia y su conexión con la ópera
- Juanjo Bona será el encargado de acompañar a los concursantes en el backstage y compartir sus emociones
ARIA, locos por la ópera no es solo un concurso de talento lírico; es un espectáculo musical de gran formato que estará presentado por los intérpretes Ruth Lorenzo y Juanjo Bona, dos artistas con perfiles complementarios y una sólida conexión con la música. Ambos artistas serán los encargados de guiar a los espectadores y a los aspirantes a través de las cuatro galas que conforman el formato. Ruth conducirá el escenario principal, mientras que Juanjo aportará cercanía y empatía desde el backstage, acompañando a los concursantes tras cada actuación y recogiendo sus primeras emociones.
Ruth Lorenzo: potencia vocal y versatilidad al servicio de la lírica
Con una consolidada trayectoria en el panorama musical español, Ruth Lorenzo es la elección ideal para presentar un formato de esta envergadura. Formada en el Reino Unido como compositora y productora, ha desarrollado su carrera en distintos géneros musicales, combinando su amplio registro vocal con una fuerte presencia escénica.
Aunque el gran público la recuerda por su inolvidable actuación en Eurovisión 2014 con Dancing in the Rain, una de las mejores posiciones obtenidas por España en los últimos años, Ruth tiene una conexión profunda con el mundo operístico. La artista creció escuchando los discos de Montserrat Caballé y Maria Callas que tenía su madre, una influencia que culminó al compartir escenario con el tenor Josep Carreras.
Su capacidad para navegar entre géneros es total. Ha colaborado con leyendas como Camilo Sesto o Jeff Beck, y actualmente atraviesa una etapa de reinvención artística con el lanzamiento de su primer álbum de rock, BLACKSHEEP, bajo el nombre artístico de RUTH. Esta versatilidad será clave para entender y valorar el esfuerzo de los aspirantes.
Juanjo Bona: la voz de una nueva generación en el backstage
Juanjo Bona representa a una nueva generación de artistas que han conectado con el público a través de la televisión y la música en directo. El aragonés, que ha cautivado a la audiencia en programas como Operación Triunfo y Masterchef, asume el reto de ser el copresentador de backstage, recogiendo las primeras reacciones de los aspirantes.
Juanjo no es solo un fenómeno televisivo; es un músico con identidad propia que ejerce como embajador de su tierra, poniendo en valor la jota aragonesa y fusionándola de manera innovadora con el pop para llegar a nuevos públicos. El artista llega a 'ARIA, locos por la ópera' en una etapa de consolidación profesional, marcada por la gira Tan Mayor y tan Niño, con la que ha recorrido distintas ciudades españolas.
Con Ruth Lorenzo y Juanjo Bona al mando, el programa promete no solo encontrar a la próxima estrella de la ópera, sino ofrecer un espectáculo televisivo conducido por dos artistas que saben, mejor que nadie, lo que significa dejarse la piel en un escenario.