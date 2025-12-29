Cinco nuevos aspirantes debutarán en 'ARIA, locos por la ópera'

La ópera vuelve a latir con fuerza en ARIA, locos por la ópera, que da la bienvenida a cinco nuevos aspirantes dispuestos a demostrar que el género está más vivo que nunca. Con trayectorias vitales muy diversas, estos cantantes llegan al programa con historias personales potentes, formación sólida y una pasión común por la lírica.

Entre vocaciones tardías, regresos muy esperados y talentos emergentes, esta nueva hornada combina juventud, experiencia y una mirada contemporánea sobre la ópera. Voces que rompen estereotipos, que conectan culturas y que buscan su lugar en los grandes escenarios, dispuestas a emocionar tanto al jurado como al público.

Aseel Massoud, la voz que une música y medicina Aseel Massoud tiene 35 años y una historia marcada por el compromiso y la sensibilidad. Soprano lírica nacida en Siria y afincada en Barcelona, dejó atrás su país y a su familia para seguir su vocación artística. Médico y musicoterapeuta, Aseel ha encontrado en su profesión la manera de unir sus dos grandes pasiones: la música y la salud. Canta desde los cinco años y forma parte de un proyecto musical que fusiona sonidos árabes, catalanes y flamencos. Con una gran presencia escénica y una voz llena de fuerza, está decidida a romper estereotipos y a reivindicar la riqueza cultural de sus orígenes. Aseel, concursante de 'ARIA, locos por la ópera' Jose Irun Jose Irun

Jorge Pazó, la sorpresa más joven del programa Con solo 20 años, Jorge Pazó es el benjamín de ‘ARIA, locos por la ópera’. Bajo profundo, nacido en Venezuela y criado en Vigo desde los 11 años, compagina sus estudios de canto lírico con la carrera de Física y su trabajo como camarero. Tímido y tierno, sorprende por la profundidad y madurez de su registro de bajo profundo, a pesar de su juventud. Amante del mar, la lectura, el cine y el deporte, Jorge llega al programa con la ilusión de demostrar que la ópera también pertenece a las nuevas generaciones y que el talento joven tiene mucho que decir sobre los grandes escenarios. Jorge, concursante de 'ARIA, locos por la ópera' Jose Irun José Irún

Marina Cuesta, energía joven al servicio de la ópera Con 27 años, Marina Cuesta combina su formación musical con una vida muy activa. Nacida en Huelva y residente en Valencia, esta soprano lírico-ligera comenzó su camino en la música como violonchelista antes de enamorarse definitivamente del canto. Graduada en violonchelo y composición, Marina practica escalada y taekwondo, disciplinas que le ayudan a fortalecer su presencia y resistencia sobre el escenario. Actualmente, canta en el coro de la catedral de Valencia y ve en el programa una oportunidad para darse a conocer y viajar interpretando grandes personajes de la lírica. Marina, concursante de 'ARIA, locos por la ópera' Jose Irun José Irún

Guillem Batllori, el barítono expatriado Guillem Batllori tiene 34 años y una voz que no pasa desapercibida. Natural de Palamós (Girona), este barítono ha pasado los últimos años perfeccionando su estilo y trabajando en Alemania, tras estudiar en el Conservatorio del Liceu de Barcelona. Aunque ha cantado en distintos teatros europeos, todavía no ha dado el salto a una gran producción nacional. Dedica su tiempo libre a pintar al óleo, una afición que le ayuda a desconectar y a inspirarse. Guillem llega a ARIA, locos por la ópera con el deseo de regresar a España para hacer carrera y dar el salto a una gran producción nacional. Guillem, concursante de 'ARIA, locos por la ópera' Jose Irun José Irún