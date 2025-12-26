'ARIA, locos por la ópera' sigue buscando a las mejores voces de la lírica nacional

‘ARIA, locos por la ópera’, presentado por Ruth Lorenzo, acompañada de Juanjo Bona en el backstage, vuelve el próximo lunes con una segunda gala en la que se darán a conocer cinco nuevos aspirantes a convertirse en cantantes líricos. Solo los cuatro mejores podrán clasificarse para la semifinal.

El talent show es una de las grandes apuestas de la programación navideña de RTVE, y en su estreno del pasado lunes recibió el aplauso unánime del público. Casi 4 millones de personas conectaron en algún momento con la primera gala.

En su segunda semana de emisión, el programa volverá a contar con algunas de las arias más famosas de la lírica en su repertorio, como ‘O mio babbino caro’ (Gianni Schicchi), ‘El aria de la muñeca’ (Los cuentos de Hofmann), ‘Non più andrai’ (Las bodas de Fígaro), ‘El vals de Julieta’ (Romeo y Julieta) y ‘Despierta Negro’ (La tabernera del puerto). Además, los cinco concursantes de esta gala clasificatoria interpretarán juntos el ‘Va, pensiero’ de Nabucco. Les acompañará la Franz Schubert Filharmonia, dirigida por el maestro Tomàs Grau. Esta entrega contará con una invitada de lujo: Melani.

El panel de expertos está conformado por la soprano Isabel Rey, Zapata Tenor, la directora de orquesta Virginia Martínez y el misterioso Jurado Secreto. Ellos decidirán qué cuatro concursantes pasan a la semifinal y qué concursante se queda a las puertas y debe abandonar la competición.

Melani, invitada de lujo de esta entrega RTVE