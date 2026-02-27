Buscador 23F | Lee y explora todos los documentos desclasificados con ayuda de la IA
- Accede al buscador de documentos del 23F
- RTVE pone a disposición de la ciudadanía la herramienta creada para ayudar a efectuar el análisis de los documentos
El Gobierno ha desclasificado este miércoles centenares de páginas sobre el intento de golpe de Estado del 23F. Una información accesible a través de la web de Moncloa, desde donde es posible consultar y descargar los documentos uno a uno.
Para poder bucear en todos los archivos a la vez, RTVE ha desarrollado una herramienta inicialmente utilizada de manera interna por los periodistas de los servicios informativos, que desde este viernes está abierta al público para facilitar la navegación y el análisis de los documentos, poniendo la tecnología al servicio de la ciudadanía.
Una herramienta de servicio público
El principal reto en este proceso fue el estado de muchos de los archivos originales: páginas escaneadas, documentos manuscritos, tintas desvanecidas o papeles deteriorados por el paso del tiempo. Para resolver este problema, se diseñó un flujo automatizado capaz de descargar los documentos y aplicar un sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) mediante la API de Mistral Pro. Este modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés) ha permitido transcribir automáticamente el contenido, incluida la escritura manuscrita. Una vez obtenida la transcripción, otro modelo de inteligencia artificial —GPT-OSS— procesaba cada documento para generar resúmenes automáticos y extraer las palabras clave más relevantes.
El resultado es una herramienta que RTVE pone a disposición de la sociedad para que periodistas, investigadores o cualquier persona interesada pueda acceder de manera ágil a la información. Un buscador sencillo de manejar con el que el usuario puede ver cada documento con su archivo original, el texto transcrito, un resumen automático y palabras clave como nombres propios o lugares. Todo pensado para facilitar la búsqueda y análisis de estos documentos que ayudan a entender lo ocurrido durante uno de los momentos más importantes de la democracia española.
Los titulares de la desclasificación
La desclasificación de los documentos reveló información hasta ahora desconocida, como que los militares afines al 23F atribuyeron su fracaso a la decisión de "dejar al Borbón libre", a quien veían como un "objetivo a batir". A partir de los archivos, también hemos podido reconstruir las 12 horas de llamadas y mensajes entre el rey y los protagonistas del golpe de Estado.
Otros datos descubiertos son que seis agentes del CESID estuvieron implicados en el golpe y lo intentaron encubrir, o que la mujer de Tejero se quejó de que habían dejado a su marido "tirado como una colilla". Además, se descubrió la existencia de hasta tres tramas para nuevos intentos de golpe, entre ellos una "acción violenta" antes de las elecciones de octubre de 1982. También se ha desvelado que los militares que tomaron RTVE entraron con la orden de "tirar a matar".