La visión de los historiadores sobre los papeles del 23F: qué se conoce y qué queda por saber

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha quedado en la retina de los españoles como hito de resistencia de la democracia frente a los últimos vestigios de la dictadura franquista. Sin embargo, detrás de la imagen del teniente coronel Antonio Tejero pistola en mano se oculta una Historia, con hache mayúscula, que ha sumado un nuevo capítulo este 2026 con la desclasificación de más de un centenar de documentos del arsenal de los ministerios de Interior, Defensa y Exteriores.

Los historiadores intentan desde el miércoles escudriñar unos papeles que dan cuenta de conversaciones interceptadas, registros de inteligencia o planes fallidos. Papeles que cuentan pero también callan y que representan un paso adelante en términos de transparencia sobre un suceso que más de 45 años después aún suscita algunas dudas.

¿Qué novedades arrojan los documentos? Jesús Antonio Martínez, historiador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y autor del libro 'La democracia amenazada' sobre el 23F, admite a RTVE Noticias que pese a que tuvo de primeras "ciertas expectativas" sobre la desclasificación, después de que se conociesen las primeras informaciones sobre la cantidad de fondos y sus fuentes ya "no era muy optimista". Y la realidad, añade, ha venido a confirmar este pesimismo. Seis agentes del CESID estuvieron implicados en el golpe del 23F y lo intentaron encubrir Cree que la documentación publicada por Moncloa apenas aporta "matices" nuevos, como los detalles sobre la implicación de agentes del CESID o de la "conspiración civil" ajena a las Fuerzas Armadas, puesto que "la mayor parte" de la información se conocía gracias a la labor de historiadores y periodistas durante estas últimas cuatro décadas. Su compañero Gutmaro Gómez Bravo, profesor de la UCM, pone en valor también en una entrevista a TVE la información sobre la trama interna dentro de los servicios de inteligencia o los distintos informes que fueron elaborando varias instituciones sobre el Consejo de Guerra abierto a los implicado en el 23F, así como la constatación de que Tejero se sintió de alguna manera "utilizado" por otras de las piezas implicadas en esta partida, algo sobre lo que hace hincapié tanto el principal rostro del golpe como su mujer.

¿Qué queda por saber? El profesor Lisandro Cañón, experto en Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, llama a poner el foco no tanto en lo que hay en los documentos sino en lo que falta. "En Historia trabajamos mucho con los silencios y la interpretación de la fuente con respecto a lo que no aparece, a lo que está ausente", explica Cañón en declaraciones a RTVE Noticias. 01.06 min Los documentos desclasificados del 23F: historiadores analizan qué echan en falta Y en este caso, ¿qué falta por saber? La sombra de la eliminación de documentos que pudieran ser esenciales sobrevuelta todos los testimonios, en los que se entremezcla un lamento común sobre lo que aún queda por conocer sobre los orígenes del golpe. Gómez Bravo echa en falta más información del periodo transcurrido entre la muerte del dictador Francisco Franco y 1980, una laguna temporal sobre los papeles desclasificados no arroja toda la luz que debiera, en su opinión. Falta, por tanto, poner las cosas en su contexto, tanto político como temporal. En este sentido, Jesús Antonio Martínez señala que las conversaciones del rey Juan Carlos con Jaime Milans del Bosch o las grabaciones realizadas a Tejero o a su familia, se puede constatar que gran parte de la documentación ahora conocida corresponde a las horas, días e incluso semanas posteriores a que el teniente general irrumpiese a tiros en el hemiciclo del Congreso. "Falta todo el operativo de organización del golpe", añade, al aludir a una conspiración previa que "tenía una evidente complejidad", más allá de la caricatura. También echa en falta material audiovisual correspondiente a las horas clave y, en concreto, da por seguro que existan grabaciones de imagen y sonido adicionales sobre los contactos desde el Congreso con el exterior durante la asonada y del rey con las distintas capitanías generales, antes de que Juan Carlos pronunciase su histórico discurso a la nación ya de madrugada.