Feijóo cree "deseable" que Juan Carlos I "regresara a España" tras desclasificarse los documentos del 23F

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado este jueves que sería "deseable" que Juan Carlos I "regresara a España" ahora que se han desclasificado los documentos del 23F, ya que fue "quien paró el golpe de Estado". El rey emérito reside desde 2020 en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), a donde se trasladó ante la presión por las investigaciones sobre sus finanzas.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", ha escrito en su cuenta de X el presidente del PP después de que este miércoles se desclasificaran 167 documentos, entre los que están transcripciones de conversaciones telefónicas y notas informativas del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID)

Para Feijóo, aunque el rey emérito "ha reconocido errores innegables en su trayectoria", tendría que pasar "la última etapa de su vida con dignidad y en su país", ya que fue "quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave".