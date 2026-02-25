Los documentos del 23F revelan que los militares que tomaron RTVE tenían orden de "tirar a matar"

Los militares que tomaron Radiotelevisión Española (RTVE) en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 tenían orden de "tirar a matar". Así se desprende de la transcripción de una conversación telefónica entre los documentos desclasificados y publicados este miércoles por el Gobierno.

En esa llamada, uno de los miembros del regimiento cuenta a su interlocutor que tomaron RTVE a las ocho de la tarde, con "órdenes de no hablar con nadie". "El primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada", explica.

"La gente, ¿qué decía?, con los soldaos, ¿qué decían? El Capitán frenético ¿no?", le pregunta la persona al otro lado del teléfono.

"Fíjate. Pues tirar a matar. Con eso ya te lo he dicho todo", replica.

Este miércoles han salido a la luz 167 documentos secretos del 23F, cuando se cumplen 45 años del golpe de Estado del teniente coronel Antonio Tejero en 1981. La entrada en las instalaciones de RTVE en Prado del Rey se produjo por el regimiento Villaviciosa, perteneciente a la División Acorazada Brunete, según recogió El País en una noticia del 8 de abril de 1982 sobre el proceso por la rebelión militar. El general Joaquín Valencia Remón, entonces coronel jefe de dicho regimiento, declaró ahí que la acción "más que una ocupación" trataba de "proteger" las instalaciones.

Órdenes del "Coronel y éstos" Quien hace las preguntas en la conversación transcrita, que no aparece identificado, se interesa también por conocer la implicación del regimiento y, sobre todo, de los altos mandos en la toma de la radiotelevisión pública durante la intentona golpista. Como recuerdan en su plática, las ondas reprodujeron "música militar" a partir de ese asalto. "O sea, que ese estaba en el complot", le cuestiona en referencia al capitán que dio las órdenes, e insiste. "¿Y solamente era ese Capitán?" A esto, el soldado responde que participó "todo el Regimiento" y ratifica: "Hombre, ¡claro!, todos. El Capitán recibía órdenes del Coronel y éstos".