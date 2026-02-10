Raquel Meroño se emociona al hablar de sus hijas en DecoMasters: “¿Dónde están mis niñas?”

Trabajar con el mar de fondo y un chiringuito entre manos despertó recuerdos difíciles de contener para Raquel Meroño. El entorno le devolvió de golpe a sus veranos en Tarifa cuando, junto a su expareja Santi Carbones, levantó un chiringuito pensando en sus hijas. “Te tienes que reinventar como madre, como persona, como mujer”, comenta emocionada.

Raquel recuerda cómo aquel proyecto nació con la intención de regalarles una infancia libre, ligada a la playa y al verano, un lugar donde crecer descalzas y felices. Sin embargo, el paso del tiempo aparece siempre como un golpe inesperado: sus hijas ya son adolescentes, a punto de cumplir dieciocho años, y esa transformación la enfrenta a una nueva etapa vital.

Por suerte, en todo este recorrido, cuenta con Belén López que siempre ha sido un pilar, un gran apoyo para Raquel. La actriz no solo la acompaña actualmente durante el programa, sino que le recuerda día a día el valor de todo lo que ha construido y la fortaleza que ha demostrado como madre y amiga. La complicidad entre ambas atraviesa la pantalla y Raquel remata con una mirada sincera a Belén dedicándole la frase que mejor define su relación: “Bueno, tú eres como una madre para mis hijas”.

Belén, emocionada, no duda en confirmarlo con una sonrisa: “Es que tus hijas son como si fueran mías”. Un momento que demuestra que en DecoMasters a veces las historias más potentes no están solo en los espacios que se transforman, sino en las personas que los habitan durante años.

Reinas en eliminación, pero con consecuencias “Vuestro apartamento ha sumado en estética, funcionalidad y vida”, les decía Lorenzo a las concursantes nada más comenzar la prueba de eliminación. Y es que Raquel y Belén se convirtieron en las mejores del último reto de la noche con “grandes ideas decorativas” como las molduras de madera en las paredes, los colores, las flores, pintando el techo o superando la prueba de tapizar un cabecero. Algo que, como Lorenzo quiso destacar, le pareció increíble al jurado. Sin embargo, una de las malas decisiones tomadas fue empapelar parte de la habitación al estar cerca del mar: “Dentro de dos años ese papel está caído”. Y, además, por falta organización en el trabajo volvieron a superar el coste permitido, en vez de reciclar los muebles que ya tenían, gastando 2400€(solo el sofá costaba más de 90€). Una mala gestión que llevará a Raquel y a Belén directas a la prueba de eliminación en el próximo programa. Eso sí, al cerrar la valoración el jurado volvió a sentenciar que el apartamento había quedado verdaderamente “precioso”. Junto a ellas, Daniel y Jesús superaron el reto victoriosos y emocionados escucharon los comentarios positivos de Marta Riopérez. “Mi hermano se ha pegado un curro enorme, ha sido muy duro, pero ha merecido la pena”, comentaba Jesús de Dani. Y, a pesar de que Raquel y Belén estuvieron por encima a nivel estético, la jueza quiso destacar el ahorro por parte de Gemeliers aprovechando objetos antiguos del apartamento como la mesa del salón o el colchón.