Los decoradores de 'DecoMasters' renovarán los lobbies de dos hoteles

La competición de ‘DecoMasters’ llega al ecuador y, para celebrarlo, el jurado retará a los famosos decoradores a nuevos exigentes retos. Primero, trabajarán bajo los criterios de los reconocidos diseñadores de interiores Tomás Alía y Germán Álvarez para renovar los lobbies de dos hoteles. Después, se enfrentarán al open concept en apartamentos donde se une en un único espacio el salón, el comedor y la cocina. El jurado contará con la ayuda de Las 2 Mercedes.

Por primera vez, los equipos trabajarán sin presupuesto

Antes de crear los equipos, las parejas se enfrentarán en un reto de velocidad, en el que montarán en el menor tiempo posible una mesa. El ganador obtendrá una recompensa que les servirá de mucha ayuda.

Siguen las reformas en 'Decomasters' Jon Imanol Reino Jon Imanol Reino

Esta semana, los equipos se encargarán de un importante reto de la mano de Kike Sarasola como invitado. Los lobbies de dos hoteles, el Room Mate Alicia y Room Mate Óscar, necesitan una renovación y los equipos se encargarán de realizarlo, pero el proyecto creativo estará en manos de dos grandes del sector, los diseñadores de interiores Tomás Alía y Germán Álvarez. En esta ocasión tan especial no contarán con un presupuesto.

En la prueba de eliminación, las parejas resolverán un auténtico tres en uno decorativo: aunar en un espacio único el salón, el comedor y la cocina. En esta ocasión, los clientes serán Daniel, Zaira, Carlos y David, vecinos y propietarios de viviendas similares donde los decoradores se enfrentarán al universo open concept con un presupuesto de 2.500 euros por apartamento. Además, en sus proyectos deben integrar un rincón para sus mascotas.

Siguen las reformas en 'Decomasters' en plena calle Jon Imanol Reino Jon Imanol Reino

El jurado estará acompañado de las diseñadoras de interiores Mercedes Peralta y Mercedes Valdenebro, creadoras del estudio Las 2 Mercedes. Amigas sevillanas y cómplices creativas, han unido su talento para formar un tándem sólido de arquitectura e interiorismo con el que transformar restaurantes, hoteles y hogares con estilo y personalidad.