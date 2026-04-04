El Barça derriba el muro de Musso y abre un abismo al frente de la Liga

El FC Barcelona ha dado un paso enorme hacia el título de Liga. El equipo azulgrana se ha impuesto en el Metropolitano al Atlético de Madrid por 1-2 y, gracias a la derrota del Real Madrid en Mallorca, ha ampliado su ventaja en el liderato liguero a siete puntos, con ocho jornadas por disputarse.

Objetivo conseguido, por tanto, para un Barcelona consciente en todo momento de la gran oportunidad que tenía en el coso rojiblanco. No la desaprovechó, aunque tuvo que ganársela ante un buen Atlético de Madrid que se puso por delante por medio de Giuliano Simeone y que, tras ver cómo Rashford empataba en apenas un instante y quedarse con diez jugadores al final de la primera parte, aguantó el tipo hasta casi el final del partido gracias a un Musso imperial.

El golpe definitivo llegó de manera aparentemente fortuita, cuando tras una parada de Musso a disparo de Joao Cancelo, el balón pegó en el pecho de Lewandowski y se alojó en las redes rojiblancas. La suerte hay que buscarla y el polaco la suele encontrar, casualmente, cuando pisa el área pequeña. Había que estar allí. En el sitio preciso en el momento justo para darle a su equipo alas para volar muy alto en la Liga. Impecable el '9' azulgrana.

Lo celebró con fuerza el Barça en una jugada que personificaba la segunda mitad del partido. Tras una divertida primera parte, en la que tanto Atlético como Barcelona dispusieron de buenas oportunidades, tanto Atlético como Barcelona marcaron un tanto, la segunda tuvo un claro color azulgrana, con Lamine Yamal y Joao Cancelo descosiendo las costuras de la retaguardia colchonera.

De la roja a Nico a la no roja a Gerard El internacional español, de nuevo decisivo en su equipo, venía de desquiciar en el primer tiempo a Nico González, hasta que acabó expulsado. Primero le provocó una amarilla por una intencionada mano para evitar su carrera en solitario y, en el descuento de la primera parte, una roja directa al derribarlo cuando se metía solo en el área. Expulsión determinante para el desarrollo del partido para un Atlético que enfureció cuando una roja para Gerard Martín en la reanudación por un pisotón claro a Thiago Almada se quedó en amarilla tras ser revisada en el VAR. Ante un Atlético con diez jugadores, el Barça se volcó en busca de la victoria, con Lamine al mando y Cancelo convertido en puñal para destrozar a su rival. Apareció, eso sí, Juan Musso. El argentino, de nuevo inspiradísimo, evitó dos goles claros de Ferran antes de que Lewandowski sentenciara el partido y, prácticamente, la Liga.