Aitana Bonmatí, lesionada: fractura de peroné y baja en la selección española para la final de la Nations

Aitana Bonmatí, centrocampista de la selección española y del FC Barcelona, ha causado baja en la concentración del equipo de Sonia Bermúdez que se enfrentará el martes a Alemania en el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid debido a una fractura en el peroné izquierdo, informó esta noche la RFEF.

La futbolista ya ha regresado a Barcelona para someterse a más pruebas. Las fracturas menos graves, que no requieren pasar por el quirófano, suelen conllevar un período de recuperación de entre 4 y 6 semanas, pero las más complicadas que necesitan de una operación se pueden ir hasta los 3 o 6 meses.

La Federación explicó que la jugadora del Barça, tres veces Balón de Oro, se lesionó este domingo por la mañana en el entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas "tras un mal apoyo en una acción fortuita".

"Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo", añade.

La selección se ve sin una de sus dos mayores estrellas junto a Alexia Putellas justo antes de un partido clave para levantar un título, la Nations League, y ante un rival al que precisamente Aitana marcó el gol del triunfo en las semifinales de la pasada Eurocopa de Suiza.

El viernes en el partido de ida de la final de la Liga de Naciones la futbolista catalana fue reemplazada a los 77 minutos por la madridista Athenea del Castillo.

En la pasada Eurocopa, cuando la de Sant Pere de Ribes fue baja en los primeros partidos por una amigdalitis su sustituta fue Vicky López.