El Supremo confirma la absolución de Neymar, Bartomeu y Rosell por corrupción y estafa en su fichaje por el Barcelona

El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del exjugador del FC Barcelona Neymar jr. y de los expresidentes de la entidad azulgrana Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu de los delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del futbolista brasileño, que entonces militaba en el Santos.

La Sala de lo Penal del Supremo ha rechazado los recursos contra la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que ya determinó que no había delito en la adquisición del jugador, en una sentencia en la que subraya que los hechos probados reflejan "la inconsistencia de la acusación".

La sentencia, consultada por Europa Press, considera probado que la mercantil DIS "adquirió en fecha 6 de marzo de 2009 los derechos económicos derivados de los derechos federativos del jugador", que en ese momento jugaba en el Santos Futebol Clube y que, a cambio de los mismos, DIS le pagó cinco millones de reales brasileños.

Sin embargo, el FC Barcelona firmó un pacto con el jugador para que, cuando quedara libre, firmara por el club blaugrana en 2014 y abonó una cantidad sobre la que la DIS entiende que hubo fraude porque debió estar integrada en sus derechos económicos a percibir indemnización, dado que el fichaje se adelantó a 2013.

El Supremo considera que, pese a que DIS pudiera participar en esos derechos por ser titular del 40% de los derechos económicos, no era titular de los derechos federativos, que son los que permiten que un jugador pueda fichar por un equipo distinto mientras tiene contrato en vigor con otro club.

En este sentido, por el traspaso del jugador al FC Barcelona, DIS recibió 6.840.000 euros, que representa el 40% de los 17.100.000 euros del precio de traspaso.