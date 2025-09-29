Un juez imputa a Bartomeu por el pago de elevadas comisiones en fichajes del Barcelona

Un juzgado de Barcelona ha citado en calidad de investigado al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu por las irregularidades en su gestión, incluido el pago de elevadas comisiones en fichajes, que denunció la actual directiva del club, según ha confirmado RTVE tras la noticia adelantada este lunes por El Mundo.

Junto a Bartomeu ha sido citado a declarar el próximo 24 de octubre en el juzgado de Instrucción número 16 de la capital catalana el que fue su número dos, el ex director ejecutivo Óscar Grau, así como el exdirector de los servicios jurídicos del club Roman Gómez Ponti, informan la agencia Efe y medios que han tenido acceso al auto judicial que levanta el secreto de sumario.

Entre las actuaciones bajo sospecha de la anterior junta del Barça está el pago de grandes comisiones en el fichaje de Antoine Griezmann por el Barça en 2019 o en el de Malcom un año antes. El juez también ha citado a declarar en una fecha posterior al abogado José Ángel González Franco, que intervino en algunas de las operaciones más importantes del club azulgrana en esa época; y a otros directivos como el exdirector gerente Ignacio Mestre y el exvicepresidente Jordi Mestre.

Este es el último de una larga de serie de casos que han salpicado la gestión de Bartomeu en sus seis años al frente del FC Barcelona, entre 2014 y 2020, y por los que acabó dimitiendo.

Su sucesor Joan Laporta encargó una auditoría forense a la agencia Kroll al llegar a la presidencia en 2021 que halló indicios de irregularidades susceptibles de constituir delitos de administración desleal, apropiación indebida y falsedad contable y que estimó que el perjuicio económico para el club ascendía a 30 millones de euros. Ese informe fue presentado por la actual directiva azulgrana a la Fiscalía Anticorrupción en 2022.

En este tiempo un juzgado siguió adelante con el caso y ha incorporado a la instrucción un informe de los Mossos d'Esquadra.