Barcelona - Levante Badalona, en directo en vídeo el partido vuelta de semifinales de la Copa de la Reina

El FC Barcelona y el Levante Badalona se miden en el partido de vuelta de su semifinal de la Copa de la Reina 2025/2026 en el Estadio Johan Cruyff con la mente puesta en otra fecha y otro campo: la final que se disputará el próximo 16 de mayo en el Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria.

El todopoderoso Barça Femení se enfrenta a un escenario casi desconocido en la Copa de la Reina en los últimos años: afrontar un partido de vuelta con todo por decidir tras una empate en la ida. Hace una semana el Levante Badalona consiguió dejar a las actuales campeonas a cero con un gran partido de su portera María Valenzuela.

Con once títulos en su palmarés el FC Barcelona es el equipo más galardonado de la competición copera. Desde 2019 las blaugrana han estado presentes en cinco de las seis últimas finales. Solo se perdieron la cita de 2023 al ser eliminadas por la alineación indebida de Geyse Ferreira en su partido de octavos contra Osasuna cuando arrastraba un partido de sanción desde la temporada anterior cuando jugaba en el Madrid CFF.

Para el Levante Badalona ya es un sueño haber llegado por primera vez a semifinales de la Copa de la Reina y ahora está a solo 90 o 120 minutos de poder superar esa barrera con una proeza aún mayor: tumbar en su casa a un gigante del fútbol mundial.

En el Barça siguen siendo baja de larga duración Aitana Bonmatí y Laia Alexandri y tampoco abandona la enfermería por sus molestias en el tobillo, aunque ya ve más cerca ese momento, Mapi León. Sí regresa a la convocatoria Cata Coll tras la artroscopia a la que se sometió hace unas semanas, aunque en principio esperará su turno en el banquillo.

En Levante Badalona es baja Nerea Carmona, que se lesionó en la derrota ligue de este finde semana por 0-4 ante el Granada. En esa jornada el FC Barcelona se reafirmó en el liderato de la Liga F al ganar en Riazor al Deportivo Abanca por 0-2.

Dirigirá el partido la árbitra andaluza Lorena Trujillano.

Alineación probable del FC Barcelona Según la agencia EFE el Barça formará con la siguiente alienación: Gemma Font; Batlle, Paredes, Cámara, Brugts; Guijarro, Putellas,Vicky López; Graham, Pina y Ewa Pajor.