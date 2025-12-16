Alegría deja el Gobierno de Sánchez tras cuatro años para enfrentarse a Azcón en Aragón: "Vuelvo a mi casa"

Pilar Alegría "vuelve a casa" tras más de cuatro años en el Gobierno de España. La política aragonesa regresa al PSOE de Aragón, donde dio sus primeros pasos, para asumir el liderazgo del partido y encabezar la candidatura socialista en las elecciones del próximo 8 de febrero. Aunque su primer cargo institucional fue directamente en el Congreso de los Diputados, como diputada por Zaragoza, la actual portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deporte ha estado ligada desde el inicio a la familia socialista de la región. Ahora, más de dos décadas después de afiliarse al PSOE, vuelve a Aragón como una de las piezas clave de Pedro Sánchez para alterar el tablero autonómico que domina el Partido Popular.

En el marco de la estrategia del presidente del Gobierno para situar a ministros al frente del partido en sus respectivas comunidades autónomas, Alegría es la primera en abandonar el Ejecutivo en el nuevo ciclo electoral para asumir el liderazgo en Aragón y enfrentarse al actual presidente regional, Jorge Azcón, tras el adelanto electoral. Este martes, Alegría ha participado en su último Consejo de Ministros antes de abandonar el Gobierno.

De una familia "de derechas" a afiliarse al PSOE Pilar Alegría nació en noviembre de 1977 en La Zaida, un pueblo de Zaragoza que hoy no llega a los 500 habitantes, en una familia que nada tenía que ver con la política ni con el socialismo: "En mi casa no había nadie del PSOE, eran más de derechas", reconoció Alegría en alguna entrevista más personal, aunque matizó entre risas que ahora su madre es "la fan número 1" de Pedro Sánchez. Cuando el nombre de una hija aparece en las listas electorales, es difícil no meter su nombre en la urna. Diplomada en Magisterio por la Universidad de Zaragoza, se especializó en Educación Primaria y realizó un máster universitario en Estudios Avanzados en Educación Social por la Universidad Complutense de Madrid. Alegría vinculó pronto sus dos vocaciones, la educación y la política. Se afilió al PSOE cuando todavía era una veinteañera y, más tarde, fue nombrada coordinadora de la Secretaría Federal de Educación y Ciencia del partido y secretaria de Educación en la Ejecutiva Regional del PSOE. También formó parte de la estructura orgánica del socialismo aragonés como vocal de la Agrupación socialista Zaragoza-Norte.

Diputada en el Congreso y Consejera en el Gobierno de Aragón El primer cargo institucional de Pilar Alegría fue en el Congreso de los Diputados, donde entró como diputada por Zaragoza en las elecciones generales de 2008, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. La actual ministra ocupó el segundo puesto de la lista del PSOE por Zaragoza. Pilar Alegría, entonces consejera del Gobierno de Aragón y secretaria de Organización del PSOE regional (2017) EFE/ Javier Cebollada Pese a la caída electoral del PSOE en los comicios de 2011, que le dieron la victoria a Mariano Rajoy, Alegría fue reelegida diputada por su circunscripción, esta vez como cabeza de lista. Durante estas dos legislaturas fue portavoz adjunta de la Comisión de Educación y Deporte y vocal en la Comisión de Interior. Durante unos años compaginó su escaño en las Cortes Generales con la Secretaría de Organización del PSOE en Aragón, cargo que ocupó hasta 2017 dentro del equipo del entonces presidente regional, Javier Lambán. Abandonó el Congreso de los Diputados para concurrir a las elecciones a las Cortes de Aragón en 2015, consiguiendo un escaño en el parlamento autonómico por Zaragoza. Aunque las elecciones las ganó el PP, los socialistas consiguieron formar Gobierno y Alegría fue nombrada consejera de Innovación, Investigación y Universidad en el Ejecutivo de Lambán. Desde esta Consejería, presentó en 2016 los fundamentos del primer Pacto por la Ciencia, suscrito en diciembre de ese año, así como del proyecto de Ley de la Investigación e Innovación, aprobado en 2018. Pilar Alegría con Javier Lambán en las Cortes de Aragón (2016) EFE/Javier Belver

Respaldó a Susana Díaz en las primarias socialistas Además, en 2017 fue una de las portavoces y coordinadoras en Aragón de Susana Díaz, que era candidata a secretaria general del PSOE, aunque perdió frente a Pedro Sánchez. Según la entonces consejera autonómica, Díaz tenía un "proyecto que no renunciaba a la historia del PSOE" y estaba "alejado de vaivenes ideológicos". Pese a no haber respaldado la candidatura de Pedro Sánchez, este fue elevando sus responsabilidades tanto a nivel de partido como institucional. En 2020 fue nombrada Delegada del Gobierno en Aragón y en octubre de 2021, durante el 40 Congreso Federal del PSOE, fue elegida vocal de la Comisión Ejecutiva de Sánchez. Cabe señalar que coordinó la ponencia de Educación, Universidades y Cultura y Deportes de este cónclave socialista.

Primer enfrentamiento a Azcón en Zaragoza Las elecciones autonómicas del próximo 8 de febrero, no serán las primeras que enfrentan a Pilar Alegría y Jorge Azcón. En septiembre de 2018, la actual portavoz del Gobierno ganó las primarias de los socialistas para los comicios municipales de 2019 al Ayuntamiento de Zaragoza, con Azcón como candidato por el PP. En esas elecciones municipales de mayo, el PSOE fue la formación más votada, con el 28% de los votos y 10 concejales, aunque la alcaldía fue para Azcón gracias al pacto entre sus ocho concejales, los seis de ciudadanos y los dos de Vox, sumando una mayoría absoluta de 16 ediles. Cesó como consejera del Gobierno de Aragón al formar Lambán un nuevo ejecutivo tras las autonómicas de mayo de 2019 y se mantuvo como portavoz socialista municipal en la oposición hasta su renuncia en febrero de 2020, coincidiendo con su nombramiento como delegada del Gobierno.

Nombrada ministra de Educación en la remodelación de 2021 En julio de 2021, Pedro Sánchez llevó a cabo una remodelación de su Ejecutivo y nombró a Pilar Alegría ministra de Educación y Formación Profesional, sucediendo en el puesto a Isabel Celaá. Entre otros ministros, se incorporaron junto a Alegría, José Manuel Albares, Félix Bolaños o Raquel Sánchez, que sustituyó a José Luis Ábalos al frente de Transportes. Alegría promete el cargo de ministra ante Felipe VI (2021) EFE/Ballesteros Su gestión inicial al frente de la cartera de Educación estuvo marcada por la adopción de medidas inéditas, coincidiendo con el tercer curso de pandemia. Entre otras cosas, se continuó con la semipresencialidad en las clases, se aprobó la ley de FP Dual, en vigor desde abril de 2022 y el decreto de enseñanzas mínimas de educación infantil para la creación hasta 2023 de 65.000 nuevas plazas gratuitas y públicas para niños de 0 a 3 años. La ministra de Educación también llevó a cabo una campaña a favor del uso de las lenguas cooficiales en las escuelas y la oposición a utilizarlas como "arma arrojadiza". Además, trabajó en la reforma de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad que realizan los estudiantes de bachillerato.

Segundo Gobierno y regreso a Aragón Con el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio de 2023, Alegría encabezó la candidatura al Congreso por Zaragoza, por decisión del Comité Federal, pese a las discrepancias con la dirección regional, que proponía a Óscar Galeano. La rectificación de las listas aragonesas para esos comicios motivó que renunciaran en bloque 15 de los candidatos en señal de protesta. Pilar Alegría, que consiguió acta de diputada, fue nombrada el 20 de noviembre de 2023 de nuevo ministra de Educación, Formación Profesional y se incorporó Deportes a su cartera, que antes pertenecía a Cultura. Además, ganó peso en el nuevo Gobierno de coalición con Sumar al ser designada por Pedro Sánchez como portavoz del Ejecutivo. En diciembre de 2024, hace justo un año, Alegría anunció su candidatura a secretaria general del PSOE en Aragón para relevar a Javier Lambán en el cargo. Tras la retirada de su competidor, Darío Villagrasa, entonces secretario de Organización regional, Alegría se convirtió en la única candidata para liderar a los socialistas aragoneses. Alegría fue designada esa misma semana como secretaria general del PSOE en Aragón, cargo que ratificó en el congreso regional de marzo de 2025. Alegría en su última rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Marta Fernández / Europa Press